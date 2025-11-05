Ingetrokken klacht alsnog voor de tuchtrechter: intern rapport werd in rechtszaak gebruikt

Een door een zorgondernemer uit Hengelo eerder ingetrokken klacht werd opnieuw ingediend bij de Accountantskamer. De ondernemer trok de klacht eerder in als onderdeel van een deal met de curator van zijn gefailleerde zorgorganisatie. ,,Een accountant moet er na intrekking van een klacht vanuit kunnen gaan dat die klacht ingetrokken blijft.”

Zaak nr: 25/25 Wtra AK

Zijn zorgonderneming ging in april 2020 ten onder en de curator schakelde de beklaagde accountant in voor een quick scan. De accountant ging akkoord en stelde een rapport op voor intern gebruik. Vandaar ook dat zijn naam niet onder het rapport staat. Maar volgens de adviseur van de zorgondernemer is het rapport gebaseerd op incomplete audit files waardoor een verkeerd beeld ontstond. Toen hij dit bij de accountant aangaf, kreeg hij bericht terug van de curator. ,,De zaak wordt via de rechter gevoerd en niet daarbuiten”, citeert hij. Hem en zijn cliënten werden gesommeerd geen contact meer op te nemen met de accountant. ,,Dat vind ik schokkend.”

Een halfjaar later bleek dat de quick scan door de curator werd gebruikt in een rechtszaak van hem tegen de zorgondernemer. De rechter besloot in die zaak in oktober 2021 dat de zorgondernemer vijf jaar lang geen bedrijven mag besturen. Ook moest hij 150.000 euro betalen, als voorschot op het totale kort in de faillissementen. De gemeente Enschede had ook onderzoek laten doen. Na dat onderzoek staakte deze gemeente de overeenkomst met de zorgverlener omdat voor de gemeente niet te achterhalen was of de onderneming daadwerkelijk en rechtmatig de financiële middelen besteedt, zo bleek uit die rechtszaak.

Boven de zorgondernemer hing de schaduw van zorgfraude, onder meer een gevolg van onvolledig onderzoek door de accountant, meent de adviseur. De ondernemer ging in beroep maar op die zitting bij het hof kwamen partijen op de gang tot overeenstemming. ,,Het was koehandel”, zegt de ondernemer daar nu over. Hij voelde zich onder druk gezet maar dacht met die overeenkomst dat de eerdere uitspraak van de rechtbank kwam te vervallen. Dat bleek niet het geval. De overeenkomst bleef knagen. ,,Ik wil dat er verantwoordelijkheid wordt genomen. Ik wil gerechtigheid”, zei de ondernemer over de reden dat hij zijn ingetrokken klacht toch opnieuw indiende.

,,Een accountant moet er na intrekking van een klacht vanuit kunnen gaan dat die klacht ingetrokken blijft”, zegt advocaat Isabel Kooijmans. De quick scan had tot doel te bekijken of er nog zaken uitgezocht moesten worden. Het was een interne rapportage en dat de audit file incompleet was, wordt al in zijn concept genoemd. Dat de accountant beïnvloed was door het voor de ondernemer zeer ongunstige rapport van de gemeente Enschede klopt evenmin. Dat kende de accountant niet eens. Volgens de raadsvrouw is het rapport door de accountant gedegen en zorgvuldig uitgevoerd. Toen hem duidelijk werd dat de curator de interne rapportage toch in een gerechtelijke procedure had ingebracht met zijn naam er bij, handelde hij snel. Hij stelde de curator direct aansprakelijk, trok zijn rapport in en dwong rectificatie af van de faillissementsverslagen.

De Accountantskamer vroeg zich maandag vervolgens af waarom dan nu een tuchtzaak tegen de accountant dient. Wat heeft hij te maken met een ‘onder druk’ afgedwongen overeenkomst tussen de curator en de ondernemer? ,,Voor mij is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt de adviseur van de zorgondernemer.

De accountant zelf meent dat de klacht bol staat van onterechte beschuldigingen. ,,Ik zou met de curator onder één hoedje gespeeld hebben. Ik zou de boel hebben opgeklopt om een extra opdracht te krijgen.” Absoluut niet waar, stelt hij. ,,Ik had gehoopt dat toen de klacht was ingetrokken, hier een einde aan kwam.”

De tuchtrechter doet binnen circa 12 weken uitspraak.