Status van standpunten kennisgroepen Belastingdienst voer voor discussie

De standpunten van kennisgroepen van de Belastingdienst bevorderen de eenheid van beleid binnen de fiscus, maar beperken tegelijk de handelingsvrijheid van inspecteurs, constateren belastingadviseurs.

De kennisgroepen, bestaande uit vakspecialisten, geven richting aan de uitleg van fiscale wetgeving wanneer die onduidelijk is. Sinds april 2023 zijn bijna duizend kennisgroepstandpunten openbaar gemaakt. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat vergelijkbare situaties door verschillende inspecteurs anders worden beoordeeld. Inspecteurs zijn verplicht deze standpunten te volgen, ook in vergelijkbare gevallen. Voor belastingplichtigen geldt die verplichting echter niet – zij mogen afwijken zolang hun standpunt juridisch pleitbaar is.

Procederen grote stap

Tijdens een symposium van de Belastingdienst kwam onlangs naar voren dat deze centralisering spanning veroorzaakt tussen uniformiteit en beoordelingsvrijheid van inspecteurs. Daarover schrijft het FD.

Fiscaal advocaat Leon Wijsman (NautaDutilh) pleitte ervoor dat adviseurs cliënten stimuleren om, indien nodig, tegen kennisgroepstandpunten te procederen, zodat de rechter rechtsvragen kan beslechten. Tegelijkertijd erkennen fiscalisten zoals Dick Roemeling (Register Belastingadviseurs) dat die stap voor veel belastingplichtigen, met name in het mkb, te kostbaar en tijdrovend is.

De rechterlijke macht benadrukt dat de kennisgroepstandpunten geen wettelijke status hebben. Volgens Coen Maas, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag, wegen zij niet zwaarder dan andere gezaghebbende meningen in de literatuur. Daarmee blijft de juridische werkelijkheid overeind dat niet de kennisgroepen, maar uiteindelijk de rechter het laatste woord heeft – al ligt dat in de dagelijkse fiscale praktijk genuanceerder.

Bron: FD