Politie waarschuwt honderden Nederlanders voor beleggings- en vacaturefraude

De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.

De betrokkenen worden direct geïnformeerd en krijgen het advies om geen verdere betalingen te doen.

Verdachte transacties

Coinbase, een gerenommeerd platform voor het beheren van cryptogeld via een digitale wallet, ontdekte verdachte transacties van Nederlandse klanten naar wallets die mogelijk werden gebruikt voor oplichting. De schadebedragen lopen uiteen van enkele euro’s tot tienduizenden euro’s.

Fraude

Bij de beleggingsfraude, ook wel boilerroomfraude genoemd, worden slachtoffers verleid om geld te investeren via professioneel ogende onlineplatforms. “Als de investeerder het opgespaarde geld wil laten uitbetalen, blijken alle beleggingen waardeloos en is het geld in de zakken van de fraudeur gekomen”, aldus de politie. Slachtoffers worden vaak persoonlijk benaderd via social media of datingapps en krijgen regelmatig contact met zogenaamde ‘beleggingsadviseurs’ om vertrouwen te wekken.

Daarnaast is in enkele gevallen sprake van vacaturefraude. Hierbij worden mensen thuiswerk aangeboden, bijvoorbeeld het schrijven van online reviews, maar betalingen blijven uit.

Opsporing

De politie benadrukt dat opsporing van de daders moeilijk is, omdat het geld in honderden internationaal verspreide wallets verdwijnt en criminelen vaak onvindbaar blijven. De prioriteit ligt daarom bij het voorkomen van verdere schade en het beperken van het aantal nieuwe slachtoffers.

Slachtoffers ontvangen zowel een brief als een e-mail en kunnen bij Slachtofferhulp Nederland en de Fraudehelpdesk terecht voor ondersteuning.