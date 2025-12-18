Crimineel die boekhouder kogel stuurde krijgt schietwapens terug

Zelfs de veroordeel crimineel Wil H begrijpt er niets van. Hij stuurde kogelbrieven naar de boekhouder van KempenPlus, maar mag de bijbehorende luchtdrukwapens nu komen ophalen bij de politie. ‘Ik sta te boek als vuurwapengevaarlijk’.

Wil H werd afgelopen juli veroordeeld tot 5,5 jaar cel wegens het afpersen van de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus. Hij zette zijn jeugdvriend Patrick H onder druk geld achterover te drukken. Dat deed de boekhouder. In totaal verduisterde hij van 2007 tot 2020 ruim 5 miljoen euro. Om de man onder druk te zetten stuurde Wil H zijn slachtoffer onder meer kogels op. Boekhouder Patrick H. werd in 2023 tot 22 maanden celstraf veroordeeld voor verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. In de strafzaak vertelde hij dat hij doodsangsten had uitgestaan.

Zwaar kaliber

Wil H, die in de verloffase zit van een lange celstraf, kon vijf in beslag genomen luchtdrukwapens in oktober zelf ophalen bij het politiebureau in Oss. Dat meldt het Brabants Dagblad. De uitnodiging daarvoor werd volgens de krant nota bene bezorgd in de gevangenis van Roermond, waar de man het laatste deel van zijn straf uitzit. Het zwaarste wapen zou in de winkel 1500 euro kosten en zwaar genoeg zijn om iemand mee te doden.

Regels

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt in het Brabants Dagblad dat met de teruggave een beslissing van het gerechtshof eerder dit jaar is opgevolgd. Volgens hem is het bovendien een vaste regel dat in beslag genomen wapens nooit worden getaxeerd om door te verkopen, ook niet als het gaat om legale wapens. Het hof legt desgevraagd uit dat de wapens niet zijn gebruikt bij de afpersing en ook niet verboden zijn en daarom volgens de wet teruggegeven moesten worden.

Bron: Brabants Dagblad