Van beleggingsfraude verdachte Corina de J. deed zich voor als accountant

Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.

Hoe zat het ook alweer?

Corina de J. is een voormalig boekhouder uit Tiel die zich ontwikkelde tot een veelbesproken ‘wonderbelegger’ en daytrader, waarbij zij beleggers hoge rendementen beloofde via cryptohandel en online beleggingsvehikels zoals Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD wist ze zo ruim €56 miljoen bij honderden beleggers los te krijgen, maar dat geld is allemaal verdwenen.

De J. werd op 23 augustus 2023 door de FIOD aangehouden op verdenking van witwassen, verduistering en het handelen zonder de daartoe benodigde vergunning van de AFM. Sindsdien staat ze centraal in meerdere civiele en strafrechtelijke procedures.

Half miljoen ingelegd

Een daarvan werd aangespannen door een gedupeerde belegger die tussen juli 2022 en april 2023 in totaal een half miljoen euro in bewaring gaf aan Xerof voor zogeheten forex trading. Op die manier zou een jaarlijks rendement van veertig procent moeten worden behaald met speculeren op fluctuaties van voornamelijk de goud- en dollarkoers. Dat bleek echter tegen te vallen en Corina de J. werd in 2023 gearresteerd, waarna de handel stil kwam te liggen.

Vorderingen

De belegger stapte daarop naar de rechter om Xerof en De J. te dagen. Die deed in oktober vorig jaar uitspraak, maar het vonnis is pas deze week gepubliceerd. Naast de ingelegde vijf ton vroeg de gedupeerde belegger ook het behaalde rendement terug van € 98.898,42 dat aan hem was voorgespiegeld. Bovendien wou hij een verklaring voor recht dat De J. aansprakelijk is voor de door hem geleden schade. De hoogte van die schade zou dan nog in een aparte schadestaatprocedure moeten worden vastgesteld.

Geen bestuurdersaansprakelijkheid

De rechtbank in Arnhem wees die vorderingen afgelopen najaar allemaal toe. De vordering van € 598.898,42 aan het adres van Xerof werd niet bestreden en dus in z’n geheel toegewezen.

Ook de vordering richting De J. werd toegewezen, al wees de rechter bestuurdersaansprakelijkheid als grond af. De belegger stelde namelijk dat Xerof waarschijnlijk niet in staat zal zijn om het geld terug te geven. Over de (on)mogelijkheid om verhaal te halen als Xerof daadwerkelijk niet in staat zou zijn om te voldoen aan de verbintenis werd onvoldoende aangevoerd. Daarmee werd niet voldaan aan de maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid en kwam volgens de rechter dus niet vast te staan dat De J. een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken.

‘Accountant’

Dat ligt volgens de rechter anders bij de aansprakelijkheid van De J. als professioneel trader. Centraal daarbij staat een memo dat vooraf aan de belegger werd verstrekt. Daarin presenteerde De J. zich onder anderen als fiscalist en accountant die een succesvol accountantskantoor runt:

[gedaagde 2] werkt al meer dan 5 jaar als trader, is aangesloten bij een internationale traderclub en heeft verschillende studies gevolgd om de markt van zowel de Aziatische kant als de Amerikaanse kant te belichten. Naast haar werk als trader is [gedaagde 2] fiscalist en accountant en runt zij een succesvol accountantskantoor. De oorsprong van Xerof B.V. is ontstaan doordat [naam 1], rb.] opzoek was naar een manier om passief inkomen te creëren, doordat [gedaagde 2] al enige tijd de accountant is van [naam 1] kwam het ter sprake dat [gedaagde 2] naast haar werk als accountant en fiscalist ook trader was. [naam 1] is toen gestart om passief inkomen te creëren middels Forex Trading door [gedaagde 2]. Hierdoor kreeg hij steeds meer de vraag uit zijn omgeving van mensen die hier ook oren naar hadden, en hebben we het omgezet in een bedrijf waarin transparantie, garanties en vrijblijvendheid ‘key’ zijn.

Memo misleidend

Wat de rechter betreft was de memo op meerdere punten onjuist en onvolledig. Zo presenteerde De J. zich daarin als fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, terwijl zij dat volgens de rechtbank niet is. Tijdens de zitting erkende De J. zelf dat zij geen fiscalist of accountant is. Het gebruik van die titels is bovendien wettelijk beschermd en mag niet zomaar worden gevoerd. In werkelijkheid exploiteerde zij een onderneming die zich bezighield met administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden en daarnaast actief was in de paardenbranche.

Ook andere passages in de memo waren volgens de rechtbank misleidend. Zo werd gesteld dat De J. was aangesloten bij een internationale (en zelfs ‘gecertificeerde’) tradersclub. In werkelijkheid bleek het te gaan om lidmaatschap van een Telegram-groep met andere traders. Dat is volgens de rechter “van een geheel andere orde” dan het professionele en gecontroleerde beeld dat met termen als ‘internationaal’ en ‘gecertificeerd’ wordt opgeroepen. Met name door het gebruik van het woord ‘gecertificeerd’ werd de indruk gewekt dat sprake was van kwaliteits- of toelatingseisen, terwijl daarvan geen sprake was.

Daarnaast schoot de memo tekort in de uitleg over wat er met het ingelegde geld gebeurde. Beleggers werd slechts globaal uitgelegd dat het geld via een broker werd ingezet, waarbij zelfs een vergelijking werd gemaakt met de Nederlandsche Bank als garantie-instantie. Cruciale informatie ontbrak echter. Tijdens de zitting verklaarde De J. dat het geld in werkelijkheid een complexe route aflegde: van de belegger naar Xerof, vervolgens naar moedermaatschappij Airfeet BV, daarna naar cryptoplatform Kraken waar het werd omgezet in cryptovaluta, en uiteindelijk naar handelsplatform Mugan Markets waar de daadwerkelijke forextransacties plaatsvonden.

Door die constructie niet transparant te maken en beleggers niet te waarschuwen voor de rol en risico’s van onder meer cryptoplatform Kraken en handelsplatform Mugan Markets, heeft De J. volgens de rechtbank essentiële informatie achtergehouden. Die informatie was nodig om de aard en risico’s van de investering goed te kunnen beoordelen.

Onrechtmatige daad

Hoewel de overeenkomsten formeel tussen de belegger en Xerof waren gesloten, speelde De J. volgens de rechtbank een centrale en cruciale rol. Zij was degene die zich daadwerkelijk bezighield met de forex trading, als zogeheten ‘PAMM manager’ managementaccounts beheerde en feitelijk controle had over het geld dat door beleggers werd ingelegd. Daarmee handelde zij niet zozeer als bestuurder, maar als professioneel trader.

De rechtbank benadrukt dat forex trading zeer complexe materie is en dat de belegger geen enkele deskundigheid op dat terrein had. Juist daarom rustte op De J. als professioneel handelend trader een bijzondere zorgplicht. Zij had de belegger juist en volledig moeten informeren over haar kwalificaties, de manier waarop het geld werd geïnvesteerd en de daaraan verbonden risico’s. Dat is niet gebeurd.

Dat De J. zelf geen direct contact had met de belegger en stelde dat een derde de memo had opgesteld, doet daar volgens de rechter niets aan af. De J. was bekend met de inhoud van de memo en wist dat het aan beleggers werd verstrekt. In dat geval had zij zich ervan moeten vergewissen dat de informatie correct en volledig was. Door dat na te laten, heeft zij onrechtmatig gehandeld.

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat De J. persoonlijk een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens de belegger. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden. Een verklaring voor recht dat zij die schade moet vergoeden, werd toegewezen. De exacte hoogte daarvan zal in een aparte schadestaatprocedure worden vastgesteld.

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2025:11242

