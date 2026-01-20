Ceo’s zien kansen in innovatie en AI, maar zijn ook bezorgd over geopolitiek

Geopolitieke spanningen en snelle technologische ontwikkelingen zetten de bedrijfsvoering van Nederlandse ondernemingen onder druk. Tegelijkertijd bieden innovatie, kunstmatige intelligentie en vertrouwen in stakeholders volgens bestuurders juist kansen voor duurzame groei. Dat blijkt uit de 29e editie van PwC’s wereldwijde CEO Survey.

Nederlandse CEO’s maken zich relatief veel zorgen over de internationale situatie. Ruim een derde noemt geopolitieke onrust als belangrijke bedreiging, aanzienlijk meer dan het wereldwijde gemiddelde. In een sterk open economie als de Nederlandse raken internationale spanningen bedrijven sneller, stelt Maarten van de Pol, CEO van PwC Nederland. “Wendbaarheid en veerkracht zijn essentieel. Investeren in innovatie en vertrouwen is geen luxe meer, maar noodzaak.”

Technologie en verandervermogen knellen

Naast geopolitiek vormt technologie een grote zorg. Zes op de tien Nederlandse CEO’s twijfelt of hun organisatie het tempo van technologische ontwikkelingen, zoals AI, kan bijhouden. Interne weerstand tegen verandering blijkt daarbij een belangrijke rem: 46 procent noemt dit de grootste uitdaging bij het verhogen van de productiviteit.

Volgens Van de Pol kijken Nederlandse CEO’s nuchter naar AI. “Ze zien het transformatieve potentieel, maar zijn zich ook bewust van de complexiteit en risico’s. Juist die realistische benadering kan helpen bij een verantwoorde implementatie.”

Hoewel AI al voorzichtig wordt toegepast in processen en werkstromen, zijn de meetbare effecten nog beperkt. Vijftien procent van de Nederlandse CEO’s rapporteert omzetgroei dankzij AI, terwijl bijna een kwart kostenbesparingen ziet. Bedrijven met een duidelijke AI-strategie en solide data-infrastructuur boeken aantoonbaar betere resultaten.

Innovatie en vertrouwen als concurrentievoordeel

Innovatie speelt een centrale rol in de strategie van Nederlandse bedrijven. Twee derde van de CEO’s beschouwt innovatie als een kritische randvoorwaarde, aanzienlijk meer dan wereldwijd. Ook vertrouwen blijkt een doorslaggevende factor. Bedrijven met weinig vertrouwensproblemen realiseren gemiddeld beduidend meer aandeelhouderswaarde dan ondernemingen waar dat vertrouwen onder druk staat.

“Vertrouwen vormt het fundament van duurzame waardecreatie,” zegt Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland. “Transparantie en verantwoord gebruik van technologie versterken niet alleen het bedrijfsresultaat, maar ook de maatschappelijke legitimiteit.”

Internationale investeringen blijven prioriteit

Ondanks de onzekerheid blijven Nederlandse CEO’s opvallend actief op het internationale toneel. Vier op de vijf heeft investeringsplannen over de grens, tegenover iets meer dan de helft wereldwijd. Duitsland is het meest populaire investeringsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ook India en het Midden-Oosten winnen aan aantrekkingskracht.

Daarnaast verwacht bijna twee derde van de Nederlandse CEO’s in de komende drie jaar één tot drie overnames te doen, vooral om marktaandeel te vergroten.

Voorzichtig optimisme

De vooruitzichten voor de eigen onderneming blijven gematigd: slechts dertig procent van de CEO’s heeft veel vertrouwen in omzetgroei op korte termijn. Over de economie als geheel zijn zij optimistischer. Baarsma spreekt van ‘macro-optimisme en micro-realisme’. “Groei vraagt om sterke interne fundamenten, terwijl structurele knelpunten zoals arbeidsmarktkrapte, stikstofproblematiek en infrastructuur de ambities afremmen.”

Volgens PwC is het aan het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat het toekomstige verdienvermogen van Nederland behouden blijft.