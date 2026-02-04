Personalia | De januaritransfers in de accountancy

Top 50
Tom Verhaegen volgt Brouckaert op als CEO bij PIA
RSM benoemt drie partners in assurancepraktijk
Nieuwe RvC voor Crowe Foederer
Kirsten Konst voorzitter raad van bestuur bij BDO Nederland
Rakesh Ghirah partner Indirect Tax bij Londen & Van Holland
Karin Loohuis directeur Klant & Markt bij Flynth
Vier nieuwe partners bij Moore DRV
Vijf nieuwe partners bij De Jong & Laan
CFO Bart Jonker stopt bij Grant Thornton
Rens Olijve van PwC naar Kaap Hoorn
Stefan Visser toegetreden tot partnergroep Visser & Visser
Jelle Schumer treedt toe als partner bij Eshuis
Roland van Gessel nieuwe partner Grant Thornton
Overig
Mollee nieuwe algemeen directeur RB
Remko van ’t Hof partner bij Kab
PIA Group en Nyenrode starten leerstoel MKB Accountancy
Benjamin Borst partner bij The Audit Company
Barry van der Ven partner bij AD accountants adviseurs
