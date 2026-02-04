Home » Personalia | De januaritransfers in de accountancy

Er waren de afgelopen tijd weer flink wat personele nieuwtjes te melden in de accountancy. Accountancy Vanmorgen zette de personaliaberichten van januari voor je op een rij:

4 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Top 50

Tom Verhaegen volgt Brouckaert op als CEO bij PIA

RSM benoemt drie partners in assurancepraktijk

Nieuwe RvC voor Crowe Foederer

Kirsten Konst voorzitter raad van bestuur bij BDO Nederland

Rakesh Ghirah partner Indirect Tax bij Londen & Van Holland

Karin Loohuis directeur Klant & Markt bij Flynth

Vier nieuwe partners bij Moore DRV

Vijf nieuwe partners bij De Jong & Laan

CFO Bart Jonker stopt bij Grant Thornton

Rens Olijve van PwC naar Kaap Hoorn

Stefan Visser toegetreden tot partnergroep Visser & Visser

Jelle Schumer treedt toe als partner bij Eshuis

Roland van Gessel nieuwe partner Grant Thornton

Overig

Mollee nieuwe algemeen directeur RB

Remko van ’t Hof partner bij Kab

PIA Group en Nyenrode starten leerstoel MKB Accountancy

Benjamin Borst partner bij The Audit Company

Barry van der Ven partner bij AD accountants adviseurs

