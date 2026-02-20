FIOD houdt drie verdachten aan in fraudeonderzoek bij stichtingen

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.

Het gaat om twee mannen van 41 en 43 jaar en een vrouw van 24 jaar, meldt de fiscale opsporingsdienst. Zij zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor.

Btw-fraude

Het onderzoek richt zich op vermoedelijke omzetbelastingfraude en valsheid in geschrifte. Aanleiding was een signaal van de Belastingdienst. Volgens de FIOD kwam uit het onderzoek naar voren dat de 41-jarige verdachte vermoedelijk een centrale rol speelde in een constructie waarbij via twee stichtingen geldstromen zouden zijn opgezet.

Rechercheurs doorzochten drie woningen en een bedrijfspand in Emmen. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. In de woning van de 41-jarige verdachte trof de FIOD bovendien een verboden wapen en munitie aan. Deze zijn in beslag genomen.

Valse facturen

De verdenking is dat bij een stichting onder verantwoordelijkheid van de 43-jarige man ontvangen gelden deels zijn overgemaakt naar andere ondernemingen, waaronder een stichting die werd geleid door de 24-jarige vrouw. Die betalingen zouden zijn gebaseerd op facturen voor werkzaamheden en loonbetalingen die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. Volgens het onderzoeksteam zijn delen van de administratie hiervoor vervalst.

Ook bestaat het vermoeden dat de stichting van de 43-jarige man onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend door te veel voorbelasting te claimen. Daarnaast zou in het kader van een aanbesteding in de veiligheidssector een vervalst document zijn overgelegd aan een gemeente.

Het geschatte nadeel voor de staat bedraagt volgens de opsporingsdienst minimaal 200.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.