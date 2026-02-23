Top van lokale partij Emmen FIOD-verdachten, voorzitter wijst naar boekhouder

Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.

Onder de verdachten zijn de 41-jarige partijvoorzitter, de 24-jarige penningmeester en een 43-jarige kandidaat-raadslid. Alle drie stonden zij op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.

Fraudeconstructie

De FIOD ziet in de voorzitter de spil in een fraudeconstructie met stichtingen en beveiligingsbedrijven. De fiscale recherche vermoedt dat via stichtingen geld heen en weer is geschoven en dat met verzonnen facturen geld is opgestreken voor werkzaamheden die niet zouden zijn uitgevoerd. De staat zou volgens de FIOD voor circa 200.000 euro zijn benadeeld. Bij doorzoekingen werd ook een verboden vuurwapen met patronen aangetroffen.

De drie verdachten zijn aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De partij zelf lijkt geen onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek te zijn. Vrijdagavond maakten de voorzitter en penningmeester bekend hun functies neer te leggen.

Boekhouder

De opgestapte voorzitter ontkent ‘persoonlijk betrokken te zijn’ bij de FIOD-zaak. Wel schrijft hij: ‘Ik heb mijn verklaring afgelegd bij bevoegde instanties en werk volledig mee aan het onderzoek’. Volgens hem gaat het om een onderneming die hij in 2022 bestierde, waarvan de administratie werd gedaan door een medewerker en een boekhouder. Nu zou zijn gebleken dat die werkzaamheden ‘niet correct zijn uitgevoerd’. Hij noemt het ‘onjuist en kwalijk’ dat zijn naam in verband wordt gebracht met de zaak, ‘terwijl het gaat om werkzaamheden van anderen’.

In de Emmer politiek is geschrokken gereageerd. Vanuit de gemeenteraad klinkt dat een FIOD-inval “funest” is voor het vertrouwen. Burgemeester Eric van Oosterhout laat weten vanwege het lopende onderzoek niet inhoudelijk te willen reageren.