‘Vermogensaanwasbelasting “enige weg vooruit” voor box 3’

De veelbesproken vermogensaanwasbelasting is ondanks de aanhoudende kritiek de beste optie voor de hervorming van box 3. Dat stellen de wetenschappers Ruud van den Dool, Aart Gerritsen en Bas Jacobs in het Financieele Dagblad.

Het voorstel voor box 3 kiest voor belastingheffing bij aanwas, waarbij waardestijgingen direct meetellen. Hoewel de Tweede Kamer eerder deze maand instemde met de plannen, nam de weerstand daarna toe, met name in de Eerste Kamer. Critici pleiten voor een vermogenswinstbelasting, waarbij pas belasting verschuldigd is bij verkoop van beleggingen. Minister van Financiën Eelco Heinen kondigde aan het voorstel te willen aanpassen om een afwijzing te voorkomen.

Uitstel

Volgens de auteurs kleven er belangrijke nadelen aan zo’n vermogenswinstbelasting. Zij wijzen erop dat belastingplichtigen in dat systeem zelf invloed hebben op het heffingsmoment. Door verkoop uit te stellen kan belastingheffing worden verschoven, wat een fiscaal voordeel kan opleveren doordat rendement wordt behaald over nog niet belaste winsten.

Prikkels

Dat uitsteleffect leidt volgens de schrijvers tot ongewenste gedragsreacties. Beleggers zouden transacties strategisch kunnen plannen, bijvoorbeeld door winsten te realiseren in jaren met lagere tarieven. Ook kan het systeem ertoe leiden dat beleggingen langer worden aangehouden dan economisch optimaal is. Daarnaast waarschuwen zij voor beleggingsstructuren die vooral gericht zijn op koerswinst, om belasting zo lang mogelijk te vermijden.

Praktijk

Ruud van den Dool (fiscalist en hoogleraar fiscale economie en tax accounting aan Nyenrode Business Universiteit), Gerritsen (universitair hoofddocent economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Jacobs (hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam) verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden die volgens hen aantonen dat dergelijke uitstelmechanismen geen theoretisch probleem zijn. Ook in Nederland is uitstelgedrag zichtbaar, onder meer bij de belastingheffing op aanmerkelijk belang in box 2.

Neutraler

Een vermogensaanwasbelasting kent deze verkeerde prikkels volgens de auteurs niet. Omdat waardeveranderingen jaarlijks worden belast, verdwijnt de mogelijkheid om belastingheffing via timing te beïnvloeden. Dit draagt volgens hen bij aan een neutralere fiscale behandeling van verschillende vermogensvormen, zoals spaargeld en beleggingen.

Liquiditeitsproblemen

Veel kritiek richt zich op mogelijke liquiditeitsproblemen, omdat belasting moet worden betaald over nog niet gerealiseerde winsten. De auteurs relativeren deze zorg. Ook onder het huidige stelsel wordt belasting geheven zonder dat verkoop vereist is. In de praktijk leidt dat volgens hen zelden tot grote problemen. Bovendien bestaan er mogelijkheden voor betalingsregelingen bij tijdelijke liquiditeitskrapte.

Rendement

Ook het argument dat een aanwasbelasting de vermogensopbouw zou remmen, wordt door de auteurs betwist. Volgens hen is de uiteindelijke belastingdruk relevanter dan het moment van heffing. Bij een vermogenswinstbelasting zouden hogere tarieven nodig kunnen zijn om belastinguitstel te compenseren, wat juist nadelig kan uitpakken voor vermogensvorming.

Verbeteringen

Wel zien de auteurs ruimte voor aanpassingen. Zij pleiten onder meer voor een ruimere verliesverrekening en voor het beperken van verschillen tussen box 2 en box 3. Daarmee kunnen verstoringen en arbitragemogelijkheden worden verkleind.

De auteurs benadrukken dat belastingheffing op werkelijk rendement een duidelijke verbetering vormt ten opzichte van het huidige forfaitaire systeem. Het kabinet moet volgens hen daarom vasthouden aan de gekozen richting en zich niet laten verleiden tot een fundamentele koerswijziging.

