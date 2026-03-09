Heinen kondigde herziening box 3 aan zonder veel overleg

Minister van Financiën Eelco Heinen kondigde op de dag van de regeringsverklaring onverwacht aan dat hij opnieuw naar de vermogensbelasting in box 3 wil kijken. Vooraf had hij dat met vrijwel niemand besproken, schrijft NRC in een reconstructie op basis van gesprekken met 26 bronnen.

Met zijn mededeling zou Heinen niet alleen de net aangetreden staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66), die verantwoordelijk is voor box 3, hebben gepasseerd, maar ook andere coalitiepartijen en zijn eigen ambtenaren. Wel zou de minister met sommigen van hen hebben gesproken over de wens om de wet aan te passen, maar niet over de concrete aanpak of het moment van bekendmaking.

Ook voormalig staatssecretaris Heijnen (BBB) hoorde naar eigen zeggen in zijn laatste weken niets vanuit de VVD over de plannen. Hij zegt tegenover de NOS “met verwondering en verbazing” te hebben gekeken naar de mededeling. Heijenen wijst erop dat een minister van Financiën normaal gesproken dekking zoekt voor nieuwe maatregelen, omdat wijzigingen anders een gat in de begroting slaan.

Onrust

Heinen herkent zich niet in de kritiek. Hij stelt dat de financiële onrust rond de nieuwe box-3-wet hem dwong tot ingrijpen. Volgens hem nam de politieke steun in de Eerste Kamer af, nog voordat de inhoudelijke behandeling was begonnen. “De onrust was zo groot dat ik wel moest ingrijpen.”

De aankondiging van Heinen leidde tot verbazing in de politiek, omdat het ongebruikelijk is dat een minister kort na het aannemen van een wet door de Tweede Kamer alweer wijzigingen wil doorvoeren. Kamerlid Henk Vermeer (BBB) noemde de stap “een dikke middelvinger naar de Kamer”.

Heinen zegt nu dat het kabinet werkt aan een alternatief met “breed politiek en maatschappelijk draagvlak”. Het kabinet wil op Prinsjesdag meer duidelijkheid geven over een nieuw plan voor de vermogensbelasting.

