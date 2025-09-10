AFM klaagt voormalig accountant EY aan na corruptiezaak Airbus

De AFM stapt naar de Accountantskamer in Zwolle met een tuchtklacht tegen de (inmiddels uitgeschreven) accountant van EY die de jaarrekening 2019 van Airbus controleerde. De vliegtuigbouwer trof begin 2020 een schikking van 3,6 miljard in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten om vervolging voor corruptie te ontlopen.

Airbus schakelde tussenpersonen in die in zestien landen smeergeld aan overheidsfunctionarissen betaalden zodat lucratieve contracten werden binnengehaald. De betalingen verliepen via het 250 werknemers tellende bedrijfsonderdeel Strategy & Marketing Organization. De zaak kwam boven water dankzij een melding van een klokkenluider.

Schadeclaim investeerders

Naar aanleiding van de corruptiezaak verenigden 130 investeerders zich in de Stichting Investor Loss Compensation. De stichting probeert al enkele jaren om via een collectieve procedure een schadevergoeding van 300 miljoen euro te krijgen van de op papier Nederlandse vliegtuigbouwer. Ook KPMG en EY zijn als (voormalig) controlerend accountant voor de rechter gedaagd. Dat leidde in eerste instantie niet tot toewijzing van de schadeclaim, omdat volgens de rechtbank onvoldoende zeker is dat bij de stichting de belangen van de achterban voorop staan. De stichting heeft tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend, dat nog loopt.

Hoogleraar Marcel Pheijffer schreef enkele jaren geleden dat KPMG en EY zich de corruptiezaak bij Airbus moeten aanrekenen, al vond collega-hoogleraar Jan Bouwens dat ze daarmee te hard werden aangepakt.

Tuchtklacht AFM

Ondertussen heeft de AFM besloten om actie te ondernemen, blijkt nu. Op de website van de Accountantskamer wordt melding gemaakt van een tuchtklacht van de toezichthouder die eind november in Zwolle op zitting wordt behandeld. De tuchtzaak is aangespannen tegen de (voormalige) accountant van EY die enkele jaren geleden voor de jaarcijfers 2019 van Airbus tekende. De RA blijkt inmiddels al op eigen verzoek te zijn uitgeschreven als accountant uit het register van de NBA.

De klacht is ingediend naar aanleiding van een incidentonderzoek over de controle van de jaarrekening van Airbus SE boekjaar 2019. De voormalige accountant van EY heeft volgens de toezichthouder – zo wordt in de klachtomschrijving vermeld – ‘geen werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. het significante (fraude)risico op niet-naleving van US-wetgeving en t.a.v. de niet-naleving van de wetgeving betreffende omkoping en corruptie en Anti-Money Laundering.’

De AFM laat desgevraagd weten: “Vanwege ​toezichtvertrouwelijkheid kunnen we hier niet, voorafgaand aan de zaak, op ingaan.” EY geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is aan een reactie op de kwestie.