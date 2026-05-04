Nederlandse M&A-markt trekt verder aan, bij gezondere waarderingen

Met 290 geregistreerde deals in het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Nederlandse M&A-markt het beter gedaan dan in 2024 en 2025. De overnamemarkt blijft daarmee op een gezond niveau, ondanks geopolitieke onzekerheid, inflatiedruk en een voorzichtiger investeringsklimaat, concludeert M&A-specialist Oaklins Nederland.

De afgelopen twee jaar zit de M&A-markt duidelijk in een stijgende trend. De 290 deals in het eerste kwartaal van dit jaar betekenen een stijging van 4% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2025. Van 2024 op 2025 bedroeg de stijging voor het eerste kwartaal zelfs 29%.

Volgens Frank de Hek, Managing Partner van Oaklins Nederland, laat dit zien dat de markt fundamenteel sterk blijft. “De M&A-activiteit in Nederland blijft op een gezond niveau in een bredere historische context, waarbij sectorspecifieke kansen en gedisciplineerde groei de dealactiviteit aanjagen.”

Vooral in het mid-market segment blijft de markt opvallend actief. Transacties onder €250 miljoen waren goed voor circa 91% van alle deals, waarbij het segment van €5 miljoen tot €50 miljoen met 61% het hart van de markt vormt.

Private equity deals

Ook private equity liet zich iets nadrukkelijker zien. In het eerste kwartaal van 2026 was private equity betrokken bij 18,6% van alle deals, tegenover 13,2% in het kwartaal ervoor, een stijging van ruim 5 procentpunt. Maar die toename komt deels doordat vertraagde transacties alsnog vroeg in het jaar werden afgerond. In het algemeen houdt de zwakte in dit segment aan.

TMT blijft de meest actieve sector binnen de Nederlandse dealmarkt en is op twaalfmaandsbasis goed voor 23% van het totale dealvolume. Dat laat zien dat, ondanks voorzichtigere sentimenten rond technologie en software, de onderliggende activiteit in de sector robuust blijft. Tegelijkertijd groeit binnen industrie en bouw de belangstelling voor bedrijven met een beperkte blootstelling aan AI-risico’s.

Waarderingen terug naar meer realistische niveaus

De mediane Europese EV/EBITDA-multiple daalde in het eerste kwartaal van 10,0 naar 9,2. Vooral private equity-kopers betaalden lagere multiples: van 16,2 naar 12,0. Strategische kopers bleven stabieler rond 9,0. Ook grotere transacties lieten een correctie zien, terwijl lower mid-market deals juist relatief stabiel bleven.

Vooruitkijkend blijft de Nederlandse M&A-markt veerkrachtig, meldt Oaklins. Hoewel onzekerheid de komende kwartalen onderdeel van het speelveld blijft, is kapitaal ruim beschikbaar en neemt de strategische urgentie bij bedrijven toe.