Wijzigingen NT12 verwerkt in MLE samenstel

Gebruikers van de MLE samenstel-software van Make Life Easier kunnen vanaf nu voor het samenstellen van de 2017-jaarrekeningen gebruikmaken van de nieuwste taxonomie NT12.

MLE biedt naar eigen zeggen de enige geïntegreerde samensteloplossing met een samensteldossier, een rapport- en SBR instance-generator in één workflow. De wijzigingen in NT12 hebben voornamelijk betrekking op de verplichtstelling voor middelgrote ondernemingen om in SBR te deponeren en de harmonisatie met ‘Klein en Micro’.

Drie bestanden nodig

Voor micro- en kleine ondernemingen verloopt de deponering voor het boekjaar 2017 bij de KvK hetzelfde als vorig jaar: rechtstreeks vanuit MLE met CreAim-certificaat of via het eigen portal van de accountant.

Voor middelgrote ondernemingen zijn drie bestanden nodig:

SBR-publicatiestukken middelgroot, gegenereerd door de samenstellend accountant vanuit MLE samenstel;

SBR instance van de controleverklaring bij de inrichtingsstukken, gegenereerd vanuit MLE samenstel wanneer de controleverklaring integraal in MLE samenstel is ingevoerd, of aangeleverd door de controlerend accountant vanuit zijn eigen tooling;

SBR linking & signing (ondertekeningsdocument), aangeleverd door de controlerend accountant.

De controlerend accountant waarmerkt bestand 1 en ondertekent bestand 2 met behulp van een SBR-ondertekeningstool. De drie bestanden kunnen vervolgens bij de KvK gedeponeerd worden. Dit kan rechtstreeks vanuit MLE, via een portal of door de ondernemer zelf via de site van de KvK.

NVKS

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) zijn vanaf 1 januari ook van toepassing voor accountantseenheden die alleen samenstellingsopdrachten uitvoeren. MLE samenstel is daarom aangevuld met onder meer de vraag of er een Opdrachtgerichte KwaliteitsBeoordeling (OKB) volgens het kantoorhandboek is vereist en wordt de sluiting van het dossier gefaciliteerd.