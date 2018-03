WBSO-mededeling moet deze maand binnen zijn

Bedrijven die in 2017 een WBSO-beschikking hebben ontvangen, moeten uiterlijk op 31 maart mededeling doen via een opgave van de exacte speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven aan subsidieverstrekker Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Op basis van de opgave bepaalt de RVO of er een correctie-S&O-verklaring wordt afgegeven. Het is belangrijk om de opgave van uren en kosten zorgvuldig te doen, geeft PNO Consultants aan. De opgave is bepalend voor de eindafrekening van uw WBSO. “Minder uren en kosten dan op uw beschikking staat vermeld, kan leiden tot een lagere WBSO-opbrengst. Helaas werkt dit niet andersom: meer uren en kosten leiden niet tot een hogere opbrengst.”

Schuiven met uren

Wie meerdere WBSO-projecten heeft lopen, kan schuiven met uren, bijvoorbeeld als op het ene project minder S&O-uren zijn gemaakt dan op het andere project. “Maar ook schuiven tussen aanvraagperiodes is mogelijk.” Te laat de mededeling versturen, kan leiden tot een boete. “In de laatste dagen van maart is het altijd erg druk op het eLoket, de portal van RVO. Houd daar rekening mee. Daarnaast valt 31 maart in 2018 op de zaterdag voor Pasen. Wacht niet tot deze dag! Wij adviseren om ruim vóór deze datum de mededeling te doen”, aldus PNO.