Fusies & Overnames in de accountancy: Positief branchesentiment brengt kantoren in beweging

Accountantskantoren hadden in 2017 veel werk, maar kwamen vaak handjes tekort om het uit te voeren. In de traditioneel erg drukke eerste helft van het jaar kwam er – desondanks of juist daardoor – meer beweging bij kantoren om hun eigen kantoor te verkopen, een ander kantoor over te nemen of te fuseren met een aantrekkelijk kantoor. Die bereidheid om te (ver)kopen en te fuseren was in 2017 beduidend hoger dan in de anderhalf jaar ervoor.

Het benchmarkonderzoek van Full•Finance laat zien dat het sentiment om in 2017 tot (ver)koop of fusie over te gaan, het hoogste was sinds we de meting enige jaren geleden voor het eerst startten. Op alle vier factoren (economisch klimaat, prijsontwikkeling, ontwikkeling aantal klanten en de ontwikkeling van de financiële situatie)) werd in het afgelopen jaar hoger gescoord dan in het benchmarkonderzoek van 2016. Een andere positieve ontwikkeling die we signaleren, is gerelateerd aan de financiering van goodwill. Banken zijn weer bereid om tot 100% te financieren, al kan dit per individuele casus verschillen. De rente is aanmerkelijk lager dan circa vijf jaar geleden.

Nieuwe grote spelers (en oude bekende)

Er zijn nieuwe spelers op de markt. In de categorie grotere kantoren zien we twee kantoren die actief overnames hebben gedaan. Dit zijn Auren (drie overnames, waaronder Jan Bos accountancy) en een bekende naam uit de top 10, Flynth. Auren is in Nederland nog een betrekkelijk onbekende partij, maar in Spanje en Duitsland is Auren groot. Het kantoor heeft de ambitie om dat ook in Nederland te worden voor accountancy- en met name audit- en assurancediensten. In 2017 zijn de overnames door Auren – van ASH Audit, Jan Bos Accountants en Lodder – een belangrijke stap waarmee het kantoor zijn doelstelling wil verwezenlijken: een positie binnen de top 30.

Flynth kwam in 2017 als koper op de markt, na een aantal jaren van krimp. Zoals het kantoor in persberichten in 2016 kenbaar maakte, was het lek boven waardoor de toekomst met een andere blik tegemoet getreden wordt. Als klap op de vuurpijl kwam een oude bekende op de overnamemarkt in beeld: accon avm. Dit vanwege de overname van Van Noord Accountants in de Rivierenlanden. Accon avm viel in de top 30 op vanwege een daling van de omzet. Dankzij deze overname gaat die waarschijnlijk weer omhoog. Daarnaast kwam Alfa ook enige malen in het nieuws als overnemende partij.

Ook lokale spelers

Naast de transacties van de eerder genoemde grotere partijen waren er ook op lokaal/klein-regionaal gebied de nodige bewegingen. Als voorbeeld kunnen we onder andere ‘Ontdekkracht’ (in Tilburg) noemen, dat zijn slagkracht vergrootte door een fusie met Louer en Van der Aa & Belderok. Plannen hiervoor waren er al langer, ideeën over hoe het zou moeten worden ook, aldus de eigenaar van Ontdekkracht, Olaf van Hoek. Ontdekkracht had al een samenwerking lopen met Louer Accountancy (ook Tilburg) en ook Ronald Louer liep met die gedachte rond. En alsof toeval niet bestaat, werden Olaf van Hoek en Ronald Louer in maart 2017 afzonderlijk door Full•Finance benaderd voor de casus Van der Aa & Belderok. Bij de onderhandelingen zijn beide partijen samen opgetrokken en sloten zij gezamenlijk de deal met Gerard van der Aa en Wim Belderok. De drie kantoren zijn eind 2017 samengevoegd in het pand van Van der Aa & Belderok in het centrum van Goirle. Het kantoor gaat verder onder de naam Ontdekkracht Accountants en Adviseurs. Een andere partij is het kantoor Bos & Woerdman in Soest, dat gegroeid is door de overname van K2-3 in Leusden. Ook in andere regio’s c.q. grotere steden zijn dergelijke voorbeelden te noemen van kantoren die in 2018 op overnamepad gaan.

Aanjager: de Wta

De Wta is bij een aantal transacties de aanjager voor verkoop of fusie. Het aantal vergunningen daalde in het afgelopen jaar met ruim 30 naar 292 begin 2018. Een beperkt deel van de transacties had betrekking op auditportefeuilles sec. Dat is los van wat we in de markt zien aan assurance-opdrachten die wordt uitbesteed aan (meer) gespecialiseerde kantoren.

2018 en verder

Voor dit jaar verwachten we eenzelfde beeld als dat in 2017. Er is voldoende ambitie in de markt om te groeien, ook door middel van overnames.

Drs. A.J. Schutte RAB en drs. M.F.G. Maassen zijn verbonden aan Full•Finance.

