InvoiceFinance zet met nieuw kredietplatform aanval op banken in

Fintechbedrijf InvoiceFinance claimt met een nieuwe vorm van zakelijk krediet tegemoet te komen aan een groeiende vraag vanuit het MKB. Het Bossche bedrijf zegt “met een onlangs gespekte oorlogskas van miljoenen euro’s” de aanval op banken in te zetten.

InvoiceFinance heeft sinds twee jaar een online kredietplatform waar het MKB terechtkan voor zakelijke kredieten tot € 250.000. Vorig jaar kreeg het bedrijf € 6 miljoen van partijen als investeringsfonds Peak Capital en Kalo Bagijn, de man achter BinckBank en Brand New Day. In de eerste drie maanden van dit jaar werd voor € 12 miljoen aan leningen verstrekt; vorig jaar telde InvoiceFinance 6.000 kredietaanvragen. Een vernieuwd kredietplatform moet de groei verder gaan versnellen. “Met de nieuwe kredietoplossing speelt InvoiceFinance nu in op de groeiende behoefte van de MKB-markt, die een waarde van € 126 miljard vertegenwoordigt maar door banken slechts beperkt wordt ingevuld. Dankzij geavanceerde data-analyse en machine learning kan de fintech-startup razendsnel bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor financiering.”

Real-time informatie

Volgens medeoprichter Sven van der Biezen kijkt InvoiceFinance naar real-time informatie bij het beoordelen van een kredietaanvraag, zoals data uit een online boekhoudpakket. “We analyseren bijvoorbeeld banktransacties op honderden datapunten in slechts enkele seconden. Dit zegt veel meer over een bedrijf dan jaarcijfers van drie jaar oud waar banken nog steeds om vragen. We maken met behulp van onze technologie bovendien betere risicoanalyses. Hierdoor kunnen we een hogere kredietlimiet aanbieden en vaker ja zeggen tegen bedrijven die banken niet kunnen helpen.” Banken lopen achter de feiten aan als het gaat om technologie, aldus Van der Biezen. “Een lening tot € 250.000 brengt bij banken nog veel administratieve rompslomp met zich mee. Bij ons kunnen bedrijven zich eenvoudig aanmelden met hun online boekhoudpakket, er komt geen papierwerk meer aan te pas. Dankzij deze aanpak zijn we in minder dan twee jaar leidend geworden op het gebied van factoring.”

Terugbetalen in 12 weken

Het nieuwe platform maakt InvoiceFinance onzichtbaar voor debiteuren, schrijft Sprout. Ondernemers krijgen toegang tot een soort flexibele rekening courant, gebaseerd op het totale saldo van openstaande facturen. Klanten hoeven niet te worden geïnformeerd over het gebruik van een factoringpartij. “Het is een kwestie van je factuur uploaden en geld opnemen. We zijn de eerste partij in Europa die op deze manier werkt”, zegt Van der Biezen. “Heb je bijvoorbeeld € 100.000 aan debiteuren, dan kun je dat vandaag opnemen. Dat bedrag betaal je vervolgens in 12 weken terug, waarbij we een commissie vragen van 1% per maand. Op die manier hebben we er een barrière uitgehaald, waardoor we sneller krediet kunnen verstrekken.”