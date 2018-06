Kamer wil af van stapeling overheidsboetes

De Tweede Kamer wil een snel einde aan de stapeling van overheidsboetes bij mensen met problematische schulden. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zou daar meer haast mee moeten maken.

In het regeerakkoord is al overeengekomen dat wordt gestopt met forse verhogingen van bijvoorbeeld onbetaalde verkeersboetes voor huishoudens die al financieel in de knel zitten. Regeringspartijen D66 en CDA en een deel van de oppositie vinden dat dat te lang duurt. Van Ark zelf wil een geleidelijker doorvoering.

Gemeentelijke kredietbanken

Een flink deel van de Kamer wil ook dat er iets gebeurt aan ‘woekerrentes’ die een aantal gemeentelijke kredietbanken in rekening brengt bij mensen die elders nergens geld kunnen lenen. Voor ’sociaal krediet’ hanteren zij rentes tot 14 procent.

Bron: Telegraaf