Moderne maakindustrie: Werkprocessen en administratieve processen gaan hand in hand

Dat machines digitaal kunnen worden aangestuurd is niet nieuw. Hetzelfde geldt voor administraties. Maar breng beiden eens samen. Een administratieve keten van order tot uitlevering waarmee ook nog eens keer een industrieel proces kan worden aangestuurd. Agrifac doet dit en is zeer succesvol mee. Orders, grondstoffen, voorraden, onderdelen, productiemiddelen, bewerkingen, halffabricaten, eindproducten, leveringen, facturen en betalingen. Ja, we hebben het over een fabriek waar iets gemaakt wordt. Dat is wat anders dan een retailorganisatie waar de basis bestaat uit een in- en uitgaande goederenstroom.

Bij Agrifac in Steenwijk koop je een landbouwvoertuig voor o.a. bietenrapen en het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Je koopt echter niet alleen een machine. De nieuwste machines van Agrifac leveren meer. Zij houden bij hoeveel bedrijfsuren een machine gemaakt heeft, hoeveel materialen er verbruikt zijn en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Zo houdt de agrarische ondernemer grip op zijn machinepark. Daarmee is dit Steenwijkse bedrijf uitgegroeid tot een leverancier op wereldniveau. De machines worden in verschillende varianten gefabriceerd. Maatwerk, maar niet helemaal.

Modulaire opbouw

De machines kenmerken zich door een modulaire opbouw: een basistype, en dat vervolgens naar behoefte van de agrarische afnemer behoorlijk op maat kan worden samengesteld. Vergelijk het met een Volkswagen Golf in een basisuitvoering en in een meest luxe variant waarin alle mogelijke accessoires zijn ingebouwd. Het blijft wel een serieproduct met als kenmerk een gemeenschappelijk platform.

Maatwerk wordt niet geleverd. Maar de kans dat je maatwerk nodig hebt is klein, omdat het product wel toegespitst kan worden op verschillende gebruikers. Een standaard frame, te voorzien van een rijke keuze aan verschillende extra benodigdheden. Geen massaproductie waarin op voorraad wordt geproduceerd, maar schaalbaar en flexibel.

Integratie operationele en financiële processen

Het geheim zit hem in het vanuit de accountingsoftware kunnen koppelen aan diverse processen. En dan gaat het met name om de fysieke en logistieke processen. Zijn onderdelen op voorraad, of moeten die bijbesteld worden. Op welk moment kan of moet er een specifieke machine of een specifieke bewerking in gang worden gezet. Met de juiste koppelingen kan zo’n workflow vanuit Exact voor Productie worden aangestuurd.

‘Pas wanneer er een order is afgesloten wordt er gefabriceerd en wordt er een keten in werking gesteld waarin het hele proces van order, inkoop, fabricage en levering is geïntegreerd,’ vertelt Auke Hylarides van huis uit werktuigbouwkundige en binnen Exact verantwoordelijk voor de marketing van de productiesoftware. ‘Just in time, toeleveranciers leveren op vooraf afgesproken tijden hun producten, wachttijden zijn kort, voorraadkosten laag en alle afspraken zijn eenduidig in een systeem vastgelegd.

Daarmee is zo’n pakket veel meer dan alleen maar accounting software, zo stelt Auke. ‘Vanuit Exact voor Productie kan een hele keten binnen een industriële onderneming, van order tot uitlevering worden aangestuurd. Hiermee wordt het genereren van actuele management informatie een stuk eenvoudiger. Juist het feit dat je vanuit Exact voor Productie kunt koppelen aan verschillende industriële processen binnen een onderneming maakt dit mogelijk. Koppel dit nog eens aan bijvoorbeeld webshopapplicaties en planningsoftware en je hebt eenheid en structuur in procesaansturing en altijd ’

De uitdaging voor de accountant

Voor Auke is dat helder. ‘Accountants kunnen heel goed denken in termen van administratieve processen. Voeg daar nu ook aan toe het kunnen denken in industriële processen. Hoe loopt het bij jouw industriële klant van bestelling tot uitlevering, van inzet grondstoffen, bewerkingen, bemensing tot en met daadwerkelijk leveren van de gefabriceerde goederen en diensten. En denk daarna aan hoe je dat nu in accounting software vorm geeft. Natuurlijk om de financiële huishouding op orde te krijgen en te houden. Maar vervolgens ook om realtime management informatie te kunnen bieden. Daar liggen de uitdagingen!’

Meer weten over Exact?

Meer over Exact Online voor Accountancy.

Meer over Exact Online voor Productie.

Bekijk de demo van Exact Online voor Accountancy