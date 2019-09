Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW online gezet op rijksoverheid.nl. De WW-premies worden vanaf 2020 gedifferentieerd naar de aard van het contract. In het kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving voor de premiedifferentiatie WW. De meeste onderdelen van de in mei door de Eerste Kamer aangenomen Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), waaronder de premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

Aard van het contract

Met de nieuwe vorm van premiedifferentiatie WW is de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin de werkgever actief is. De aard van het contract – vast (voor onbepaalde tijd) of flexibel – is vanaf 2020 leidend voor de hoogte van de WW-premie. In geval van een vast contract betaalt de werkgever minder WW-premie. Zo worden werkgevers gestimuleerd om vaste contracten te bieden aan werknemers, is de gedachte. Om in aanmerking te komen voor de lage premie moet het gaan om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij geen sprake is van een oproepovereenkomst.