AA had klant moeten waarschuwen voor oplopende rekeningen in verband met extra werkzaamheden

Een AA met een eigen kantoor had een klant tijdig moeten waarschuwen voor oplopende rekeningen in verband met extra verrichte werkzaamheden. Door niet helder te communiceren, geen nadere afspraken te maken over het meerwerk en onvoldoende acht te slaan op overschrijdingen van geraamde advieskosten heeft een relatiebeheerder die bij de AA in dienst is niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. De AA is daarvoor tuchtrechtelijk verantwoordelijk.

Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat daarmee verder gaat dan de accountantskamer eerder deed. De tuchtrechter veroordeelde de AA weliswaar vorig jaar al in de kwestie en legde hem een berisping op, maar zowel de voormalige klant als de AA gingen daartegen in beroep. De AA krijgt een klein beetje gelijk, maar de klant een stuk meer. Het oordeel van het CBb over de extra kosten werd namelijk eerder ongegrond verklaard. De berisping acht het college net als de accountantskamer een passende maatregel.

Kleding voor mensen met handicap

De klant was een kledingbedrijf dat kleding maakt op maat ten behoeve van mensen met een handicap. De AA stelde jaarrekeningen samen, maar de relatiebeheerder nam het contact met de klant voor zijn rekening. Ten behoeve van een mogelijke vestiging in Duitsland in 2015 zocht het bedrijf extra financiële middelen. Hierbij vervulde het accountantskantoor een adviesrol. Uiteindelijk resulteerde dit in een lening aan het kledingbedrijf via crowdfunding, gebaseerd op door het betrokken accountantskantoor gesanctioneerde prognoses.

Accountantskamer

De dga dient vervolgens een reeks klachten tegen de AA in bij de Accountantskamer. Daar wordt een deel van gegrond verklaard:

Het inschatten omzet- en liquiditeitsprognoses (2015). Volgens de tuchtrechters heeft het kantoor niet goed genoeg getoetst of de opgestelde prognoses echt valide waren.

Het kantoor weigerde een specificatie van de door het kantoor gemaakte kosten te overleggen. De oorspronkelijke opdrachtbevestiging dateerde uit 2008 en ging uit van een jaarbedrag van € 8500. Toen er ook voor enkele nieuwe BV’s van de klant werkzaamheden werden verricht volgde geen nieuwe opdrachtbevestiging. Na 2012 explodeerden de rekeningen die het kantoor richting de klant stuurde: 2012: € 12.385,00, 2013: € 14.005,50, 2014: € 17.769,00, 2015: € 60.009,00, 2016: € 43.958,00, 2017: € 16.604,70.

De accountant besprak de jaarrekening over 2015 niet met zijn cliënt, terwijl daar gezien de financieel penibele situatie alle aanleiding toe was.

Tenslotte had de accountant geen persoonlijk contact met zijn cliënten toen hij de jaarrekeningen samenstelde, dat nam de relatiebeheerder voor zijn rekening.

Hoger beroep: klein succesje AA

Beide partijen gaan in hoger beroep. De AA boekt daarbij een klein succesje. Het verwijt dat de relatiebeheerder na verzending van het overzicht op 11 april 2017 heeft volhard in zijn weigering inzage te geven in de facturatie van het meerwerk slaagt niet, anders dan de accountantskamer heeft overwogen. Daartoe acht het College van belang dat iemand bij de klant per e-mail aan de relatiebeheerder heeft verzocht geen tijd meer te besteden aan de verdere specificaties van de extra werkzaamheden die hij had verricht. Gelet hierop heeft de accountantskamer dat klachtonderdeel ten onrechte gegrond verklaard, oordeelt het CBb.

Niet gewaarschuwd voor nadelen crowdfunding

Het verwijt dat de relatiebeheerder had moeten waarschuwen voor de nadelen die verbonden waren aan een lening via de crowdfunder levert wat het CBb betreft eveneens een schending op van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, zoals bedoeld in artikel 2, onder d, van de VGBA. De eerste grief van de voormalige klant slaagt daarom in zoverre dat de accountantskamer het klachtonderdeel wat betreft het krediet van de crowdfunder ten onrechte niet gegrond heeft verklaard.

Hoge facturen

Het College is verder van oordeel dat de voormalige klant niet aannemelijk heeft gemaakt dat de facturen zodanig hoog waren dat sprake is van een handelen in strijd met de voor de AA te verlangen zorgvuldigheid, integriteit of professionaliteit waardoor sprake is van een schending van de VGBA. De omstandigheid dat de advieskosten hoog waren en veel ongevraagd advies werd gegeven maakt niet dat reeds op grond daarvan geoordeeld moet worden dat de AA tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Het College begrijpt het betoog van de voormalige klant dat in 2015 en 2016 in rekening gebrachte advieskosten voor meer dan € 31.958,- , respectievelijk € 48.000,- hoger waren dan begroot en dat de advieskosten totaal uit de hand liepen, terwijl de relatiebeheerder wist dat de omzet en winst in 2014 waren gedaald, zo dat zij hiermee opkomen tegen de ongegrondverklaring van de betreffende klachtonderdelen door de accountantskamer. Het College overweegt daarover het volgende. Het College constateert dat een bedrag van € 92.899,- (excl. BTW) aan de voormalige klant in rekening is gebracht voor extra werkzaamheden in de periode van maart 2015 tot en met maart 2017. Gelet op de hoogte van de gefactureerde bedragen en het feit dat ten aanzien van de extra werkzaamheden geen nadere afspraken zijn gemaakt (een afzonderlijke schriftelijke opdrachtbevestiging ontbreekt), is het College van oordeel dat het op de weg van de AA had gelegen de voormalige klant tijdig te waarschuwen voor oplopende rekeningen in verband met extra verrichte werkzaamheden. Dit temeer nu blijkens de door de relatiebeheerder opgestelde prognose van 1 april 2015 de advieskosten (extra werkzaamheden) werden geraamd op € 6.000,- voor 2015 en € 12.000,- voor 2016. Daarbij neemt het College in aanmerking dat de AA ter zitting van de accountantskamer heeft erkend dat de facturen op grond van de winstgevendheid van de voormalige klant hoog waren. Door niet helder te communiceren en geen nadere afspraken te maken over het meerwerk en onvoldoende acht te slaan op de overschrijdingen van de geraamde advieskosten heeft de relatiebeheerder niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen, waarvoor de AA tuchtrechtelijk verantwoordelijk moet worden gehouden. Een afzonderlijke schriftelijke opdrachtbevestiging had in dit geval voor de vereiste duidelijkheid kunnen zorgen, spreekt het CBb uit. Dat leidt tot het oordeel dat de accountantskamer de betreffende klachtonderdelen ten onrechte ongegrond heeft verklaard.

Berisping

Bij de tuchtmaatregel overweegt het CBb dat de maatregel van berisping passend en geboden is. Het college laat deze door de accountantskamer opgelegde maatregel dan ook in stand. Ook ter zitting van het college heeft de AA, hoewel hij als beleidsbepaler een voorbeeldfunctie heeft, niet de indruk kunnen wegnemen dat hij zich tegenover de voormalige klant voor zijn verantwoordelijkheid voor de voor hen verrichte werkzaamheden heeft willen verschuilen. Anderzijds is meegewogen dat de AA niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. In het feit dat het college oordeelt dat de accountantskamer het klachtonderdeel over de lening van de crowdfunder en de klachtonderdelen met betrekking tot de meerkosten ten onrechte ongegrond heeft verklaard, ziet het college geen aanleiding een zwaardere maatregel op te leggen dan de accountantskamer heeft gedaan. Hierbij is van belang dat daartegenover staat dat de accountantskamer het klachtonderdeel over het inzicht in de opbouw van de kosten ten onrechte gegrond heeft verklaard.