Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees

De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, meldt de Leeuwarder Courant. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de 49-jarige eigenaar van een bedrijf uit Franeker zich schuldig heeft gemaakt aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, waardoor te weinig belasting werd betaald. Door hem werd op grote schaal en op meerdere manieren gefraudeerd. Zo werden privé-uitgaven zakelijk verantwoord, werd omzet verzwegen en is de BTW-verleggingsregeling ten onrechte toegepast. Het OM had 20 maanden celstraf geëist.

Accountant

Zijn accountant zou hem hebben aangeraden om grote bedragen naar de privérekeningen van zijn vrouw en ex-vrouw te laten storten, voerde de ondernemer eerder aan. De rechtbank oordeelt echter dat de ondernemer zelf schuldig is: ‘Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, waardoor te weinig belasting werd betaald. Door verdachte werd op grote schaal en op meerdere manieren gefraudeerd. Zo werden privé-uitgaven zakelijk verantwoord, werd omzet verzwegen, werden er valse facturen in de administratie opgenomen en is de BTW verlegd regeling ten onrechte toegepast. Ook zijn de Belastingdienst valse facturen ter hand gesteld. De strafbare gedragingen vonden binnen de cultuur van het bedrijf plaats en hadden kennelijk tot doel de belastingdruk laag te houden. Door te handelen zoals verdachte heeft gedaan, wordt het vertrouwen aangetast dat (met name in het handelsverkeer) gesteld moet kunnen worden in de juistheid van stukken die tot enig bewijs dienen. De handelwijze van verdachte is dan ook laakbaar. Daar staat tegenover dat namens verdachte ter terechtzitting is verklaard dat zij de ten onrechte te weinig betaalde omzetbelasting inmiddels voor een groot deel alsnog heeft betaald.’

(Ex-)vrouw

Ook de echtgenote van de man, die meewerkte aan het wegsluizen van de omzet, is veroordeeld. De rechtbank acht haar schuldig aan het witwassen van bijna 424.000 euro. De vrouw kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 200 uur opgelegd. Bij zijn ex acht de rechtbank bewezen dat ze ongeveer 542.000 euro witwaste. Ze kreeg dezelfde straf als de huidige echtgenote.

Bedrijf

Ook het bedrijf zelf kreeg een straf opgelegd. Voor het plegen van belastingfraude en het plaatsen van valse stukken in de administratie werd een boete van 400.000 euro opgelegd, waarvan 150.000 euro voorwaardelijk.

