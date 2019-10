‘Vervolging dreigt voor meer bestuurders ING’

Meerdere bestuursleden of oud-bestuursleden van ING lopen het risico alsnog strafrechtelijk vervolgd te worden wegens de witwasaffaire bij de bank, meldt het FD. Partijen die via het Gerechtshof in Den Haag vervolging van ING-topman Ralph Hamers willen afdwingen, overwegen volgens de krant ook andere bestuursleden van de bank op de korrel te nemen.

Boete witwassen

Vorig jaar betaalde ING een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het OM aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Het Gerechtshof zette deze week de deur toch op een kier voor een mogelijke strafzaak tegen Hamers, door klachten in een artikel-12-procedure in behandeling te nemen. Als het hof na een onderzoek de klacht terecht vindt, kan het hof het Openbaar Ministerie manen alsnog strafvervolging in te stellen.

Andere bestuurders

Juridisch adviseurs van zeker twee klagers, Pieter Lakeman en zakenman Sam van Doorn, laten het FD weten dat hun cliënten klachten tegen meer ING-bankiers willen beginnen. Volgens de krant lopen andere bestuurders van de bank meer gevaar op vervolging dan Hamers. In tegenstelling tot de topman zou van hen wel communicatie, zoals e-mails, in het onderzoeksdossier naar de witwasaffaire zijn opgenomen.

Bron: ANP/FD