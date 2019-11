FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bij de doorzoeking van de woning heeft de FIOD ook wapens aangetroffen. Die zijn overgedragen aan de politie. De 55-jarige verdachte is daarop aangehouden door de politie.

Panama papers

De FIOD doet onderzoek naar informatie die is verkregen uit de Panama Papers. Het gaat daarbij in zijn algemeenheid om constructies die het mogelijk maken om geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst te houden. De in Panama gevestigde financiële dienstverlener Mossack Fonseca bood constructies aan om gelden vanuit onder andere Nederland via buitenlandse rechtspersonen terug te laten komen bij onder andere Nederlandse natuurlijke personen.

Vorig jaar maakte de FIOD bekend bezig te zijn met vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen door middel van constructies die bekend werden door middel van de Panama Papers. Die onderzoeken zijn nog gaande. Ook op 30 oktober deed de FIOD doorzoekingen in een witwasonderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van structuren uit de Panama Papers.