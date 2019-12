ING schikt voor 30 miljoen in Italië

ING heeft een akkoord bereikt met Italiaanse autoriteiten over een schikking in een witwasonderzoek, zegt persbureau Reuters. De schikking, 30 miljoen euro, moet nog worden goedgekeurd door de Italiaanse rechter. ING wilde donderdag nog niet ingaan op de zaak.

20.000 contact per dag

Afgelopen maart bleek dat ING oplichters anoniem en ongestoord hun werk liet gaan. In verschillende Europese landen, waaronder Duitsland en Oostenrijk, waren honderden mensen slachtoffer geworden van internetzwendel. Daarbij zouden ruim driehonderd rekeningen van ING Italia zijn gebruikt. De oplichters vroegen hun slachtoffers hun geld te storten op rekeningen die waren geopend op het ING-hoofdkantoor in Milaan. Daar bestond de mogelijkheid om – tegen de regels in – zonder cheques tot €20.000 per dag op te nemen.

Klantenstop

De Italiaanse toezichtshouder legde ING een klantenstop op tot het haar poortwachtersfunctie op orde had. De gesprekken daarover lopen nog, aldus de woordvoerder van ING. De bank heeft ruim 1,3 miljoen klanten in Italië, vooral particulieren en mkb-ers. 96% van de klanten bankiert louter digitaal. In september 2018 schikte ING al voor het recordbedrag van €775 mln met het Nederlandse OM voor falend witwasbeleid.

Bron: FD.nl