Drie jaar cel geëist wegens aanbieden zelf gehuurde Airbnb-woningen

Een 32-jarige man uit Noordwijk heeft volgens het OM grof misbruik gemaakt van de woningnood. Hij huurde vakantiewoningen zette die zogenaamd als huurwoning in de markt.

De verdachte huurde via Airbnb voor een paar dagen een woning ergens in het land, meestal in de Randstad. Vervolgens plaatste hij die woning op Marktplaats; huurders die op zoek waren naar een huis meldden zich bij hem. De man regelde een bezichtiging en liet daarna de borg en de eerste maand huur overmaken. Zodra de nieuwe ‘huurders’ aankwamen om in de woning te trekken, ontdekten ze het bedrog, maar de verdachte had zich op dat moment al uit de voeten gemaakt.

Oude woning al opgezegd

Volgens de officier van justitie heeft de Noordwijker zeventien mensen opgelicht. “En het leed ging veel verder dan alleen financiële schade. Sommigen hadden hun oude huurwoning al opgezegd en konden nu nergens meer terecht – ze belandden op straat. De schade die verdachte heeft aangericht, is immens groot. Slachtoffers waren niet alleen hun geld kwijt, maar ook hun woning, hun veiligheid, hun vertrouwen in de mens, hun eigenwaarde.”

Naast de zeventien oplichtingen stond de man dinsdag ook terecht voor diefstal van een peperduur horloge. Alles bij elkaar zou hij zich hebben verrijkt met een bedrag van meer dan € 64.000. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man schadevergoeding aan slachtoffers moet betalen en daarnaast 36 maanden de gevangenis in zou moeten, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.