HET JAAR VAN (1). Jurroen Cluitmans (FullFinance) ‘Van mij krijgt de NBA de beste wensen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Jurroen Cluitmans is opleidingscoördinator bij Full Finance opleidingen en adviseert kantoren over opleidingstrajecten voor medewerkers.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Mijn benoeming als lid van de examencommissie van het slotexamen van de praktijkopleiding. Niet zozeer voor mij persoonlijk, maar ik denk dat het goed is als binnen de accountancy meer niet-accountants betekenisvolle rollen gaan vervullen. Niet alleen accountants hebben namelijk liefde voor en kennis van het vak. Daar zou, in brede zin, nog veel meer mee gedaan moeten worden.’

Welk nieuws uit binnen- of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘De problemen die de bouwsector ondervindt van pfas en stikstof, al lijkt het uit de laatste cijfers nog mee te vallen. Decennialang hebben we milieuproblemen in dit land (en daarbuiten) genegeerd en ontkend. 2019 is voor mij het jaar dat daar daadwerkelijk de kentering in gekomen is. Laat, maar hopelijk niet te laat.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Burkard Polster, oftewel Mathologer. Zijn Youtube-kanaal biedt een prachtig inzicht in wiskundig denken en heeft mij dit jaar zeer veel wijze lessen geleerd. Ik denk in het algemeen dat kennis van wis- en natuurkunde buiten deze wetenschappen zelf, enorm wordt onderschat. De bekendste Nederlandse econoom, Jan Tinbergen, was wis- en natuurkundige en doceerde statistiek. Zijn proefschrift Minimumproblemen in de natuurkunde en ekonomie, bevat een aanhangsel waarin hij natuurkundige principes toepaste op economische problemen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Een nieuwe manier van boekhouden. Ik vind het onbegrijpelijk dat we nog steeds het huidige systeem gebruiken, gericht op uitsluitend balans en resultatenrekening. Driedimensionaal boekhouden, waarin ook de winstcapaciteit wordt gemeten, mag wat mij betreft verplicht worden gesteld met ingang van 1 januari. De geïnteresseerden verwijs ik graag naar het proefschrift van Blommaert uit 1994. Overigens legt ook Blommaert een duidelijke parallel tussen natuurkunde en (bedrijfs-)economie.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Blockchain. Niet omdat het geen leuk concept is, maar wel omdat het een concept is gebaseerd op technieken uit de vorige eeuw. Ook omdat het een techniek is die enorm veel energie kost, en niet past binnen een duurzame samenleving. Maar mijn belangrijkste argument is dat deze eeuw de eeuw zal worden van quantumcomputing. Daar moeten we ons op voorbereiden.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘Het klinkt misschien raar, maar de NBA. De organisatie heeft weer een moeilijk jaar achter de rug, zeker ook met het gedoe rondom Mannak. Ik hoop dat 2020 een jaar wordt waarin de NBA kan laten zien dat het wel degelijk van belang is, dat we in ons land een goed gereguleerd beroep hebben met een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer.’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Nee. Van kerst tot oud-en-nieuw zijn voor mij de enige dagen in het jaar dat de stekker er echt uit is. De mail gaat van de telefoon, de Top 2000 gaat aan en ik geniet van de boom, de cadeaus en de gezelligheid.’