HET JAAR VAN (3). Marcel Spoelstra: ‘Uurtje-factuurtje is de rem op innovatie’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Marcel Spoelstra is eigenaar van Spoelstra Accountancy Services en geeft lezingen en cursussen.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘De splitsing van de maatschap Spoelstra & Scherer na vijftien jaar samenwerking. Dat was het gevolg van de nieuwe proactieve manier van werken die vijf jaar eerder na een studiereis naar Australië was gestart. De uitkomsten na evaluatie toonden aan dat de zakelijke successen en ambities te veel uiteenliepen. ‘

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘De huidige bosbranden in Australië. Afgelopen maand was ik daar voor een seminar en heb ik met lede ogen aangezien welke verwoestende gevolgen deze branden hebben op flora en fauna. De gevolgen zullen nog decennialang duren.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Elon Musk. Hij inspireert mensen en legt de lat (letterlijk) steeds hoger, onder andere met SpaceX. Daardoor realiseert hij onmogelijke dingen. Hij heeft zelfs mij als echte “petrol head” in een elektrische auto gekregen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Dat de branche eens afstapt van uurtje-factuurtje. Dat is echt een achterhaald verdienmodel. Bovendien is het de tumor in accountancy die innovatie hindert. Immers tijdsbesparing leidt tot omzetdaling.’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Voor mijn beste klanten ben ik altijd bereikbaar buiten kantoortijden. Nooit zijn er tijdens de kerstdagen urgente vragen gesteld die konden wachten. Een keer ben ik op nieuwjaarsdag gebeld door een ondernemer. Zijn zaak was door een vuurpijl afgebrand. De brand kon ik helaas niet blussen, maar ik kon wel een luisterend oor bieden.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij jou thuis?

‘Max Verstappen. Afgelopen jaar heb ik genoten van zijn acties. De toekomstig wereldkampioen 2020 in de Formule 1. Zijn motto “Always keep pushing to improve!” spreekt mij erg aan.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Ga op studiereis. Leer en doe ervaring op. “The world is a book and those who do not travel read only one page”.’

