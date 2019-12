HET JAAR VAN (6). Paul Dinkgreve: ‘Laten we in 2020 niet meer mopperen over regelgeving’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Paul Dinkgreve nam eind 2019 afscheid als voorzitter van de SRA.

Wat was de belangrijkste gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Dat is mijn afscheid als voorzitter van SRA – het viel me zwaar –, ook al blijf ik in het bestuur. Ik ben bijna de helft van het bestaan van SRA, 30 jaar, voorzitter geweest. SRA heeft mij altijd na aan het hart gelegen. Ik ben iemand die maatschappelijk behoorlijk meedenkt. Het belang van de gemengde praktijk heb ik altijd gezien als essentieel. Dat was ook een van de redenen waarom SRA werd opgericht. De beroepsorganisatie was er alleen voor individuele leden en niet voor ondernemingen. Nu is Jan Zweekhorst de nieuwe voorzitter. Hij is een echte verbinder die bij alle disciplines van de gemengde praktijk veel goodwill heeft. Hij is, net zoals ik, een echte SRA-man.’

Welk nieuws uit binnen- of buitenland maakte het meeste indruk op je?

‘Ik verbaas me steeds meer over Hongkong. Dat mensen massaal bereid zijn al zo lang de straat op te gaan om voor hun vrijheid te vechten en China durven te trotseren, dat vind ik van een onvoorstelbare vasthoudendheid. In 1997 droeg Groot-Brittannië de Britse kolonie Hongkong over aan China met de afspraak dat Hongkong vijftig jaar lang meer autonomie zou hebben. Nu probeert China zijn invloed al te vergroten. Tegen beter weten in verzetten mensen zich hiertegen. Dat zegt wel iets over het regime van China. China eist alles op, de mensen willen het niet en toch gebeurt het, vrees ik.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Jürgen Raymann zei eens, een uitspraak die me altijd is bijgebleven: ‘Als je ‘s avonds iets slimmer bent gaan slapen dan dat je in de ochtend bent opgestaan, dan is je dag goed geweest’. Ik zeg altijd: de laatste dag dat je leert, is de dag dat je overlijdt. Een uitspraak die ik terug hoorde toen een interviewer een 106-jarige dame vroeg waarom ze hier nog zou willen zijn, want ze had alles toch al meegemaakt?’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘De belangrijkste innovatie die ik voor de sector zou wensen, is dat softwareleveranciers meer in ketenverantwoordelijkheid denken. Ik geef één simpel voorbeeld: hoe mooi zou het zijn als er een administratief pakket is dat de administratie vergelijkt met de begroting, om dit vervolgens onmiddellijk om te zetten naar een verwachting? Want nu hebben we nog steeds aparte prognosepakketten, aparte administratiepakketten, waardoor je alles moet overzetten. Dan heb ik het hier over toepassingen in het mkb, want op het gebied van de controle is er ook nog genoeg te wensen. Voorbeeld daarvan is het gebruik van data om meer mogelijkheden voor zekerheid te krijgen. Ik daag de softwareleveranciers uit!’

Waar moeten we in 2020 nu echt over ophouden?

‘Mopperen over regelgeving. Je merkt dat onze normen en waarden verschuiven over de begrippen integriteit, fraude, misbruik et cetera. Politiek Nederland staat als eerste te roepen over anderen dat ze niet integer zijn, terwijl er ook politici zijn die zichzelf een spiegel moeten voorhouden. Het woord integriteit wordt in Den Haag te pas en te onpas gebruikt. Extra regelgeving is vaak het antwoord. Laten we daar niet over mopperen, maar laten we ervoor zorgen dat die regels werkbaar en effectief zijn in plaats van dat we ertegen te hoop lopen. En laten we ervoor zorgen dat onze rol als poortwachter bij iedereen op het netvlies staat.’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Tuurlijk, waarom niet? Het is een 24 uurseconomie. Als een van mijn klanten mij tijdens de kerstdagen wil bereiken, kan hij mij bellen. Met de huidige mogelijkheden zou het gek zijn als je niet bereikbaar zou zijn. Je zit in een 24 uurseconomie en dat houdt niet op met kerst.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij jou thuis?

‘Willem-Alexander en Máxima. Willem-Alexander heeft in het verleden een keer een grote indruk op mij gemaakt. In zijn toespraak voor het veteranendefilé Wageningen, jaren geleden, zei hij met zoveel woorden dat de generatie van nu voor de uitdaging staat onze vrijheid te moeten verdedigen zonder onvrijheid gekend te hebben. Als je zo’n uitspraak doet, weet je wat er speelt. De Europese Unie wordt nu door sommigen verguisd, maar dit soort samenwerkingen zijn er om oorlogen te voorkomen. Ik zeg altijd dat geschiedenis en rechten de belangrijkste studies zijn. De geschiedenis leert ons wat we kunnen verwachten en hoe we situaties kunnen voorkomen of verbeteren. Rechten gaat om afspraken over hoe we met elkaar samenleven, hoe we elkaar respecteren. Hoe zou onze samenleving eruitzien als die regels er niet waren?’

