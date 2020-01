HET JAAR VAN (11). Marco Moling: ‘Ik wens de sector helicopterview, bewustwording en durf’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Marco Moling is voorzitter van de Novaa.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Dat was het beleidsplan van Novaa dat is geschreven, gericht op de toekomst van onze beroepsvereniging en onze leden. Het feit dat zowel bestuur als leden dit plan unaniem omarmd hebben geeft aan dat we op de goede weg zitten. We zijn er nog lang niet, maar een goed begin is het halve werk.’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘Dat was het interview in NRC met David Jiménez, de voormalig hoofdredacteur van El Mundo, de op één na grootste krant van Spanje. Het gaat over de nederlaag van de journalistiek. Hoe toppolitici en grote bedrijven de media in hun greep hebben. Zij bepalen grotendeels wat wij lezen! Het is niet ondenkbeeldig dat dit ook in Nederland plaatsvindt.’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘De wijze waarop nieuws wordt gepresenteerd op accountant.nl door de NBA. Helaas speelt framing van nieuws ook een rol bij onze beroepsorganisatie die juist in deze tijden de vertrouwensrol en het integer handelen zou moeten waarmaken. Vooral naar haar leden toe. Zelfs het stelselmatig weigeren en verwijderen van reacties op berichten van leden zou je verwachten in Noord-Korea, maar niet zo dichtbij. Het wordt tijd dat onder andere de mkb-accountants écht wakker worden en maatregelen eisen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Drie dingen: helicopterview, bewustwording en durf. Het valt mij op dat accountants altijd ontzettend goed zijn in het inzoomen op details. Daarbij lijken zij vaak niet het grotere geheel te zien, terwijl het grotere geheel belangrijker is om iets te bereiken. Met bewustwording bedoel ik het herkennen dat achter mooie verpakkingen (zoals vernieuwingsagenda’s) weinig inhoud zit. En durf mag meer tot uitdrukking komen in het werken aan persoonlijke vaardigheden. Zolang je in je comfortzone blijft zitten kun je beperkt leren. Je leert pas van ervaringen buiten je comfortzone. Dat levert extra groei en ontwikkeling op.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Over veiligheid. Politiek in combinatie met media spelen een ongelooflijk geraffineerd psychologisch spel om onder de noemer van veiligheid steeds meer privacy af te pakken van de burger. Het doel is een totale controle op ons handelen te verkrijgen. Natuurlijk wil iedereen een veilige samenleving, maar veiligheid wordt als begrip misbruikt om daarmee bepaalde verworven vrijheden te in te perken.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘Iedereen die mij lief en dierbaar is, maar vooral een persoon waar ik de afgelopen jaren heel intensief mee samenwerk. Dat is onze Novaa-directeur Guus Ham. Ik bewonder zijn drive, inzet en doorzettingsvermogen voor het beroep. Hij is een idealist en heeft écht het beste voor met de mkb-accountants. Daarom verdient hij gewoon een extra wens.’

Ben je tijdens de feestdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Nee, traditioneel ben ik vrij met de feestdagen. Een moment van rust en gezelligheid is even belangrijker dan werken. Kaarslichten aan, de open haard aan, lekker eten, een goede whisky met een goed boek.’

