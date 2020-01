HET JAAR VAN (12). Martin van Vliet: ‘Dat onze CEO bekendmaakte Parkinson te hebben, raakte ons allemaal’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Martin van Vliet is hoofd product marketing van Exact.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Het gigantische succes van no-hands-accounting. Kantoren hebben aantoonbaar 58 procent tijdsbesparing. Klinkt misschien als een verkoopverhaal, maar alle twintig kantoren zijn super enthousiast. Dat het anno 2019 nog mogelijk is om 58 procent tijdsbesparing te creëren door mensen en ICT beter in te zetten, dat had ik echt niet verwacht.’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘Dat Phill Robinson annonceerde dat hij Parkinson heeft maar wel blijft doorwerken. Dat raakt iedereen binnen Exact. Door zijn openheid stimuleert hij anderen om hun ziektes kenbaar te maken aan collega’s en het niet te verbergen.’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘Mijn scheiding. Ik had vijf jaar geleden nooit verwacht dat ik ooit zou scheiden. Ondanks dat we het super netjes hebben gedaan, gaat zo’n proces gepaard met veel emoties, frustraties en kapitaalvernietiging.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Kunstmatige intelligentie. Niet om accountants te vervangen, maar omdat met tijdige, slimme signaleringen aan accountants ze veel relevanter gaan worden voor hun cliënten.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘De AVG! Oplichters worden door de AVG beter beschermd als daarvoor. Niemand durft of kan meer wat doen om fraudeurs te ontmaskeren.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘De Belastingdienst!! Tientallen jaren is er dusdanig bezuinigd dat hun ICT gigantisch ging achterlopen. Dat vond het bedrijfsleven niet erg. Maar nu zitten ze wel in het verdomhoekje.’

Wie had je willen uitnodigen voor de feestmaaltijd bij jou thuis?

‘Ex-minister Snel. Hij kan wel wat ondersteuning gebruiken.’

