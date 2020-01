Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

In een gezamenlijk onderzoek van OM en FIOD naar witwassen en de invoer van cocaïne zijn vrijdag in Rotterdam een man van 29 jaar en een vrouw van 28 jaar aangehouden. De man gaat voor 14 dagen in bewaring, heeft de rechter-commissaris maandag bevolen.

In het kader van het onderzoek zijn in Rotterdam en Terneuzen twee woningen en een loods doorzocht en is de inhoud van een kluis in beslag genomen. De man wordt verdacht van de invoer van verdovende middelen, voorbereidingshandelingen voor een andere invoer en witwassen. Hij is in augustus al veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf voor de handel in dan wel smokkel van cocaïne, maar dat vonnis is nog niet onherroepelijk. Het OM verdenkt de vrouw van witwassen.

Ontbrekende verzegeling

Het onderzoek begon na de melding van een bedrijf in Beverwijk dat er de verzegeling op een container ontbrak. In de Braziliaanse container trof de douane een afwijkende bundel triplex hout met daarin een lege verborgen ruimte aan. Daarnaast werden meerdere witte stofkapjes en houtsnippers gevonden, die erop duiden dat mogelijk in de container is gezaagd. De houtsnippers zijn ook in de containerterminal in Rotterdam aangetroffen, waar de container heeft gestaan. ‘Waarschijnlijk is de container in Nederland opengebroken, blijkens de houtsnippers en een aangetroffen flesje AA-drink met Nederlands etiket in de container.’ De container is met een binnenvaartschip naar Velsen overgebracht en vervolgens naar Beverwijk vervoerd. ‘Op camerabeelden is vastgelegd hoe een witte Peugeot Partner, vermoedelijk een gekloond paneelbusje van de technische dienst van de terminal, gebruikt is om het terrein van de terminal op en af te kunnen rijden met als doel het uithalen van verdovende middelen. De bestuurder van de Peugeot is geïdentificeerd als zijnde de 29-jarige verdachte.’