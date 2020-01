Nieuwe afspraken over fiscale aspecten fosfaatwetgeving melkveehouderij

LTO Nederland heeft aanvullende afspraken met de Belastingdienst gemaakt over de fiscale aspecten van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders, meldt de belangenorganisatie. Daarbij werd LTO ondersteund door de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB).

Op zeven nieuwe en openstaande praktische vragen is meer duidelijkheid gekomen voor melkveehouders en hun adviseurs. De nieuwe vragen en antwoorden gaan onder meer over de toepassing van de stakingslijfrente bij verkoop van fosfaatrechten in combinatie met het afstoten van melkveestapel, het aanvangsmoment voor de afschrijving en het al dan niet toe kunnen passen van de herinvesteringsreserve in een specifiek situatie.

Bron: LTO