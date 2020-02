Verplichte btw-verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten

De Belastingdienst wijst er op dat de btw-regels rond gas- en elektriciteitscertificaten sinds begin dit jaar zijn gewijzigd. De nieuwe regeling is in het leven geroepen om btw-fraude tegen te gaan. Ondernemers die gas- en elektriciteitscertificaten leveren aan andere ondernemers in Nederland die in deze certificaten handelen sinds 1 januari 2020 verplicht de btw moeten verleggen naar deze ondernemers.

De certificaten worden ook wel Garanties van Oorsprong, Groen(gas)certificaten, Etiketteringscertificaten en Certificaten van Oorsprong genoemd.

Om te beoordelen of de verleggingsregeling met ingangsdatum 1 januari 2020 van toepassing is, wordt gekeken naar het moment van levering. De verlegging geldt alléén voor ondernemers die in de certificaten handelen. Eindgebruikers die de rechten afboeken vallen niet onder deze regeling.

Wat moet u als verkoper doen?

Door de verleggingsregeling brengt u als verkoper geen btw in rekening aan de koper van de certificaten. U doet het volgende:

U vermeldt op uw factuur ‘btw verlegd’ en het btw-identificatienummer van de koper.

U geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in uw btw-aangifte in rubriek 1e.

Wat moet u als koper doen?

In uw btw-aangifte vult u in rubriek 2a in hoeveel btw er naar u is verlegd.

Als u voldoet aan de voorwaarden mag u de verlegde btw in dezelfde aangifte aftrekken. Per saldo betaalt u dan niets.

Bron: Belastingdienst