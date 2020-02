Coen Bongers over Accountancyopleiding Windesheim: Degelijk niet flitsend!

Periodiek zijn ook wij als accountancy-opleiding aan de beurt: een accreditatie. Waar accountantsorganisaties met vergunning periodiek worden getoetst, worden wij als (accountancy)opleidingen door de NVAO periodiek beoordeeld. Over toetsingen is het nodige te doen, getuige MCA, CTA en de AFM. Voor ons is toezicht evenzeer een spannend moment: geven wij terecht onze diploma’s af? Voldoet ons kwaliteitsstelsel en bieden wij voldoende inhoud? Toezicht is niet altijd even prettig! Zien toezichthouders hetzelfde als wij? Toch dient toezicht een doel. En: het zet ook weer aan tot analyse en nadenken. Zo ook bij onze accreditatie. Een gemaakte opmerking wil ik u niet onthouden. Tijdens de accreditatie gaf een van de betrokkenen aan:

De opleiding is degelijk maar niet flitsend

Dat zette mij aan het denken. Degelijk: waar denk ik aan bij degelijk: beelden komen bij mij binnen van een in een oersaaie blauw geruite spencer en grijze broek geklede student. Oersaai gegeven onderwijs in kale lokalen met felle tl-verlichting waar slaapverwekkende stof wordt opgedreund uit boeken met zinnen van minstens één bladzijde lang. Mhhh, degelijk: is dat nou een compliment of eerder een belediging. De term blijft wat doorzeuren in mijn hoofd. Toch maar eens opgezocht in de van Dale:

Betrouwbaar, met toewijding verricht, bruikbaar en duurzaam, op een solide manier.

(https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/degelijk#.Xc5RXFdKhPY )

Dan wordt degelijk al anders. Want: betrouwbaar: dat is mooi, past helemaal bij het beroep waar wij voor opleiden, wij horen in de basis immers betrouwbaar te zijn. Helemaal niets mis mee dus. Dan: met toewijding verricht: eigenlijk ook best mooi: wij hebben een toegewijd team van docenten en ondersteuners, een bij het onderwijs betrokken werkveld dat meedenkt en meewerkt en enthousiaste studenten die gemiddeld genomen hard willen werken aan hun studie, eigenlijk best een compliment dus. En dan bruikbaar en duurzaam: dat is toch ook wel ons doel: een opleiding waar bruikbaarheid voor studenten en het (toekomstig) werkveld worden herkend en dat voor langere (duurzame) tijd. Eigenlijk alweer een compliment wat mij betreft. Tenslotte op een solide manier: dat leg ik ook positief uit, immers: onze studenten komen stevig beslagen ten ijs en leren klantvragen, administraties en controles op een solide manier aan te vliegen. Dat wordt ook door het werkveld herkend. Dus ook een compliment. Voorwaar, na mijn aanvankelijke scepsis is er eigenlijk niets mis met dat woord degelijk dus. Laat die beelden van die spencer maar gaan.

Maar dan flitsend. Ook daarbij schieten beelden door mijn hoofd: denkend aan flitsend zie ik consultants in glimmende Armanipakken onder knipperende neonverlichting hun diensten of waren aanprijzen. Als dat flitsend is: dat willen wij inderdaad niet zijn, zo is mijn eerste gedachte. Maar: ook hier de Van Dale erbij genomen:

Snel, vlot, levendig, eigentijds

(https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/flitsend#.Xc5SpldKhPY)

Snel? Onze opleiding doe je niet ‘even’ snel!

Dat verandert de zaak. Snel: onze opleiding doe je niet ‘even’ snel. En bij snel denk je ook aan haast en dat is iets waar wij niet zo van zijn inderdaad, evenmin als vlot. Ons vak heeft tijd nodig om te beklijven. Het doorgronden en geïntegreerd kunnen toepassen leer je niet in een dag. Dat moet je niet snel of vlot willen doen. Dan levendig: dat is wel waar wij onze lessen op inrichten: theorie gaat pas leven in de praktijk en daar zetten wij op in met projecten samen met het werkveld. Wij willen het vak op een levendige of liever nog levende manier brengen. Dat willen wij dus wel degelijk zijn: levendig.

En eigentijds?

Dat wil zoveel zeggen als passend bij de huidige tijd, actueel: ook daar zien wij als opleiding de uitdaging. Wel zie ik daar een schoen die wat wringt, eigenlijk, zo besef ik, voor ons hele beroep als accountant. Als je actueel uitlegt als: volgens de laatste stand der techniek dan lopen wij inderdaad niet voorop. Vooral niet omdat werken met bijvoorbeeld process mining of data-analyse eerst conceptuele kennis vereist: analyse van data heeft alleen zin als je begrijpt wat er aan data is en hoe je ze kunt duiden. Net als dashboarding en bijvoorbeeld AI met alle bijbehorende zaken. Wij beginnen hier pas aan zodra studenten de beginselen van Pacioli, verslaggeving en IC-AIS door hebben en kunnen duiden wat er gebeurt of hoort te gebeuren. We zijn dus wel degelijk eigentijds maar wel gedoseerd en in volgorde. Eigentijds betekent ook dat je je communicatie aanpast aan de huidige tijd. Nee, geen controleverklaringen via Twitter of managementletters via insta, nee gepast communiceren en ook daar publiekelijk onze rol pakken. En ook meer transparantie tonen: hoe en waarom doen we ons werk en wat doen we niet. Hoewel we veel goed doen en Nederland echt wel op zijn accountants kan rekenen is eigentijdser werken en communiceren wel een item dat we aan mogen pakken. Daarin mogen we dus wel wat flitsender zijn als opleiders maar ook als beroepsgroep. En dat kan uitstekend zonder glimmend Armanipak…..wij werken er al aan.

Coen Bongers is hoofd van de Accountancy opleidingen van Hogeschool Windesheim en daarnaast secretaris van het AC-scholenoverleg. De column is geschreven op persoonlijke titel