Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet

De Eerste Kamer heeft nog bepaald geen haast met het aannemen van het wetsvoorstel waarmee het omstreden UBO-register moet worden ingevoerd. De Kamer gaat waarschijnlijk eerst de Raad van State om meer informatie vragen voor het een besluit neemt.

Raad van State

De commissie Financiën van de Eerste Kamer meldt dat wordt overwogen om de Kamer te verzoeken een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen. Een concept voor zo’n voorlichtingsaanvraag wordt op 3 maart geagendeerd in de commissie. De commissie heeft besloten de nadere procedure aan te houden in afwachting van de voorlichtingsaanvraag.

Vertraging

Dat betekent nieuwe vertraging, terwijl het UBO-register eigenlijk begin januari al zou worden ingevoerd. Dat werd vlak voor Kerst echter uitgesteld nadat er veel onrust was ontstaan over de privacy van UBO’s. De Eerste Kamer besloot om eind januari een voorbereidend onderzoek te doen in aanloop naar verdere besluitvorming.

