‘Inval bij ABN Amro in verband met dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.

Cum/Ex

Waarschijnlijk gaat het om het onderzoek naar zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. De Duitse autoriteiten vermoeden dat een groot aantal financiële instellingen daarbij betrokken was.

Onaangekondigde inval

Een woordvoerder van ABN Amro bevestigt aan het FD dat er op donderdagochtend een onaangekondigde inval gaande is, maar weet nog niet wat de aanleiding is. In april en november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Er waren destijds ook huiszoekingen in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.

Bron: FD/ANP