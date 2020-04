Corona | Ondernemers passen SBI-codes aan voor noodsteun, KvK waarschuwt: heeft geen zin

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) proberen ondernemers de SBI-code van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel te wijzigen. De KvK waarschuwt echter dat wijzigen van die codes geen zin heeft en wijst op het maatwerk dat mogelijk is via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bedrijven die onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven staan in het handelsregister kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Afgelopen maandag meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de groep ondernemers te hebben uitgebreid die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Daardoor kunnen nu ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, voor de tegemoetkoming in aanmerking komen.

Ondernemers die buiten de boot vallen

Sommige zelfstandige ondernemers die vinden dat ze onder de regeling zouden moeten vallen blijken daar echter (nog) niet voor in aanmerking te komen. Een deel van die groep vindt dat hun beroepsgroep ten onrechte nog niet voor de regeling is aangemerkt. Een ander deel heeft zich ooit ingeschreven bij de KvK onder een bepaalde SBI-code die inmiddels niet meer matcht met het werk dat ze daadwerkelijk doen. Daardoor kunnen ondernemers ten onrechte buiten de regeling vallen.

Wijziging handelsregister

Een deel van die ondernemers probeerde daarom de SBI-code in het Handelsregister te wijzigen. De KvK waarschuwt echter op de eigen site dat dat geen zin heeft, omdat de TOGS-regeling in principe geldt voor bedrijven die op 15 maart 2020 onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het Handelsregister. De SBI-code met terugwerkende kracht wijzigen is niet mogelijk. Ondernemers die denken recht te hebben op de regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: rvo.nl/nietsluitendesbi. Per melding zal naar de registratie gekeken worden, deelt de RVO mee.

Maatwerk

Het ministerie van Economische zaken deelde eerder al mee dat er maatwerk wordt betracht bij de SBI-codes: ‘Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is.’ Tegen RTL Nieuws zegt woordvoerder Harald Hanemaaijer van Economische Zaken over de verkeerd ingeschreven groep: ‘Die hebben we niet in één weekend gevonden. Maar als je recht hebt op die 4000 euro en je geeft dat aan, dan krijg je die gewoon.’ Daarnaast inventariseert het ministerie volgens Hanemaaijer ook of nu alle SBI-groepen die onder de regeling zouden moeten vallen gevonden zijn. ‘Het uitgangspunt is: ben je dubbel getroffen? Iedereen is getroffen door corona, een deel is ook nog getroffen door de kabinetsmaatregelen. Die groep willen we goed afbakenen.’

Omvang groep

RTL Nieuws heeft ook de omvang van de groep ondernemers berekend die nu onder de TOGS-regeling vallen. Toen de regeling vrijdag werd opengesteld, stonden onder de 49 SBI-codes op de lijst 214.770 bedrijven ingeschreven volgens de KvK, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) die RTL verzamelde. Na de verruiming kunnen nu 268.280 bedrijven aanspraak maken op hulp via het noodloket, 14,5 procent van alle bedrijven.