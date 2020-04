Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen

Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.

Een aantal toenmalige en huidige commissarissen heeft recentelijk een getuigenverklaring afgelegd in een onderzoek van het OM en de FIOD naar overtredingen van de witwaswetgeving door de bank. In de genoemde jaren is de raad van bestuur diverse malen met klem aangesproken op de aanpak van complianceproblemen. Met name toenmalig compliance-verantwoordelijke Caroline Princen, nu CEO bij energiebedrijf Nuts Groep, zou de problemen niet onder controle hebben gekregen. Commissarissen zouden op haar vervanging hebben aangedrongen om te voorkomen dat ABN Amro in opspraak zou kunnen raken en klanten zouden weglopen. Volgens de getuigen deed de top niets met de waarschuwingen omdat de bestuurders de ernst van de situatie onderschatten.

Controles twee jaar niet op orde

Twee FD-journalisten hebben een boek geschreven over de worsteling van ABN Amro met compliance en de aanpak van witwassen. Daarin wordt beschreven dat de bank de controle op klanten en transacties gedurende twee jaar niet op orde had. Bij witwascontroles was tussen 2015 en 2017 sprake van fikse achterstanden op ICT-gebied. Zo werden fraude- en terrorismelijsten zeker een jaar handmatig bijgehouden, waarvoor structureel werd overgewerkt. Wettelijke voorschriften op compliancegebied werden niet tijdig ingevoerd en de eigen deadline voor het toepassen van de MIFID II-regelgeving voor financiële instrumenten werd ook niet gehaald.

Verbetering na vertrek Zalm

In 2016 erkende het bestuur op aandringen van de raad van commissarissen dat de situatie bij de witwascontrole onhoudbaar was. Daarbij werd Zalm door de commissarissen aangesproken op het niet nakomen van beloftes van verbetering bij de afdeling compliance. Die verweerde zich onder meer met een verklaring van geen bezwaar die DNB had afgegeven voor de beursgang eind 2015. Het duurde tot 2017 voor de problemen bij de witwascontroles werden opgelost, toen onder leiding van Zalms opvolger Kees van Dijkhuizen. Begin dit jaar kondigde ABN Amro aan dat nu 2.000 medewerkers worden ingezet om witwassen en fraude op te sporen.

Het OM onderzoekt zeven zaken waarbij ABN Amro mogelijk nalatig is geweest. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid. Het lopende onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten.

Bron: FD