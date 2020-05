Minder BFI’s actief in Nederland

Het aantal in Nederland gevestigde bijzondere financiële instellingen (BFI’s) is de laatste jaren gedaald, meldt DNB. Die BFI’s zijn vaak brievenbusfirma’s die multinationals louter uit fiscale overwegingen hebben opgetuigd. Volgens de toezichthouder speelt de discussie over belastingontwijking een rol in het afnemend aantal BFI’s.

‘Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale belastingplanning van multinationals. Deze rol staat in toenemende mate ter discussie door nationale en internationale initiatieven gericht tegen belastingontwijking. Dit uit zich in een dalend aantal bijzondere financiële instellingen (BFI’s) in Nederland en sinds 2017 ook in een afname van de buitenlandse activa van deze bedrijven. Zo’n 15% van de daling wordt veroorzaakt door BFI’s die niet-financiële activiteiten starten en daardoor niet langer als BFI worden geclassificeerd. Het balanstotaal van kleinere BFI’s neemt sneller af dan dat van de grote BFI’s. Voor deze grote BFI’s lijkt Nederland vooralsnog een aantrekkelijke locatie te zijn.’

Kwart minder

In Nederland is het aantal brievenbusfirma’s sinds 2013 gedaald van 16.000 naar 12.000. Die hadden eind 2018 een balanstotaal van € 3.371 miljard: ‘Daarmee vormen deze BFI’s de grootste Nederlandse financiële sector, groter dan bijvoorbeeld de bancaire sector, die een balanstotaal heeft van € 2.202 miljard.’ De brievenbusfirma’s maken van Nederland de grootste ontvanger van directe buitenlandse investeringen ter wereld, aldus DNB. ‘Deze directe buitenlandse investeringen blijven niet in Nederland, maar worden geïnvesteerd in buitenlandse dochters. Aldus vormt Nederland een belangrijke schakel in de internationale investeringsstromen van multinationals. Die worden aangetrokken door de deelnemingsvrijstelling en het grote aantal belastingverdragen dat Nederland heeft afgesloten met andere landen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dit in combinatie met vrijstellingen voor royalties en rentes alsmede vooraf met de belastingdienst te maken afspraken over belastingheffing (zogenoemde tax rulings).’

Trustkantoren

De rol van Nederland in belastingontwijking wordt steeds meer belicht en dat heeft geleid tot scherpere regelgeving. Volgens DNB maakt ruim 70% van de BFI’s gebruik van de diensten van een trustkantoor of een andere vertegenwoordiger in Nederland. ‘Deze trustkantoren stellen bijvoorbeeld een postadres ter beschikking en verzorgen de administratieve verplichtingen. Trustkantoren staan onder toezicht van DNB. Bfi’s zelf staan niet onder toezicht, maar rapporteren wel aan DNB ten behoeve van macro-economische statistieken.’ De daling van het aantal BFI’s wordt mede gedreven door het starten van niet-financiële activiteiten waardoor ze worden geclassificeerd als regulier bedrijf. ‘Het gaat hierbij om circa 500 entiteiten, met in totaal zo’n 6.000 werkzame personen. Het betreft niet enkel nieuwe activiteit in Nederland, maar deels verschuivingen van werkgelegenheid vanuit al in Nederland actieve zusterbedrijven.’

Bron: DNB