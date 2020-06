De traditionele dienstverlening is het vertrekpunt voor accountancy nieuwe stijl (bron: Accountancy Vanmorgen). Door de standaard werkzaamheden efficiënt, snel en betrouwbaar uit te voeren win je het vertrouwen van de klant. De volgende stap is hem/haar, vanuit die vertrouwensrelatie, te adviseren over de complete bedrijfsvoering. Een goed georganiseerde backoffice is de sleutel in dit proces. Lees in dit blog hoe je de backoffice organiseert zodat je accountancy nieuwe stijl kunt aanvliegen.