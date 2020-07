Belastingadviseurs botsen met Vijlbrief over aanpassing box 3-heffing

Aanpassing van de huidige box 3-heffing is wel degelijk op korte termijn mogelijk, in tegenstelling tot wat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën daarover onlangs meldde. Dat zeggen de belastingadviseurs van de NOB, die stevig stelling nemen over de omstreden vermogensrendementsheffing. Bied belastingplichtigen de optie om op basis van werkelijk rendement te worden belast, roept de NOB op.

De huidige box 3-regeling kan leiden tot een belastingdruk van meer dan 100%, constateert de Orde. Over de strijdigheid met het Europese recht worden vele procedures gevoerd. Aanpassing van deze regeling is niet op korte termijn mogelijk en kan zelfs nog 10 jaar duren, volgens de woorden van staatssecretaris Vijlbrief recentelijk in de Tweede Kamer. Ten onrechte, meent de NOB. De Orde stelt voor om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden te opteren voor een heffing op basis van het werkelijke rendement. Hierbij is het aan de belastingplichtige om alle relevante informatie te verzamelen en aan te dragen bij de Belastingdienst.

Richtlijnvoorstel kan impuls geven

Ook meent de Orde dat een richtlijnvoorstel dat naar verwachting binnenkort door de Europese Commissie wordt gepubliceerd (DAC7), een impuls kan geven aan het realiseren van een belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijke rendement, omdat het kan voorzien in stukjes van de informatiepuzzel die thans ontbreken in de vooringevulde aangifte.

Uitstel groot risico

De overheid neemt ook een groot risico met een uitstel van 10 jaar, stelt de Orde. Het is namelijk zeer de vraag of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een dergelijke termijn acceptabel vindt als er een tijdelijke oplossing voorhanden is, die mede recht doet aan het belang van de overheid. Het NOB-voorstel met een optionele heffing zou dit kunnen zijn, is de Orde van mening.

NOB-notitie inzake box 3: een aanzet tot een snellere aanpassing van box 3 naar een heffing op basis van werkelijk rendement

Bron: NOB

Lees hier alles op Accountancy Vanmorgen over de vermogensrendementsheffing.

