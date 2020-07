Alfa Consultants opereert nu ook vanuit regio Amsterdam-Schiphol

Per 1 juli werkt het team van Alfa Consultants ook vanuit het pand van Alfa in Aalsmeer nabij Amsterdam en Schiphol. De uitbreiding is volgens het bedrijf ingegeven door de wens om dichter bij de klant te staan, zowel nationaal als internationaal, en bij de collega’s van Alfa Accountants en Adviseurs.

Alfa Consultants is het corporate finance kantoor van Alfa Accountants en Adviseurs, een landelijk werkende accountants- en adviesorganisatie met 34 vestigingen en ruim 1000 medewerkers. Het corporate finance team van Alfa houdt zich bezig met fusies & overnames, waardebepaling en financiering/subsidies.

Dicht bij klanten en collega’s

Naast Aalsmeer werkt Alfa Consultants vanuit de hoofdvestiging in Nijkerk. “Onze klanten zitten door het hele land en de activiteiten groeien de laatste jaren flink. Klanten gaan ook steeds meer nevenactiviteiten in het buitenland ondernemen. Mede door ons lidmaatschap van DFK International kunnen wij bedrijven hierbij goed begeleiden. Het is heel fijn om nu met een team in de regio Amsterdam-Schiphol te opereren vanuit Alfa Aalsmeer. Zo werken we letterlijk dichter bij onze klanten en collega’s in West-Nederland”, aldus Frank van Ee, directeur Alfa Consultants.

Corporate en finance diensten in Aalsmeer

Stephan de Groot (31 jaar), woonachtig in Uithoorn, is al jaren werkzaam als klantbeheerder bij Alfa Accountants en Adviseurs in Aalsmeer en zal nu ook corporate en finance diensten verzorgen vanuit de regio Amsterdam-Schiphol. Frank licht toe: “Stephan heeft de afgelopen jaren al diverse transacties begeleid (waaronder ook de verkoop van Kooning Schiphol aan Polvo). Hij wordt hierbij ondersteund door adviseur en senior jurist Christiaan Buis en adviseur Rick Pouw. Daarnaast werkt het team nauw samen met de collega’s van Alfa Consultants in Nijkerk.” Ook Roy Vork, directeur van kantoor Alfa Accountants en Adviseurs in Aalsmeer, is trots om Alfa Consultants te mogen verwelkomen. “Dit is een mooie aanvulling op het dienstenpakket van Alfa in de regio Amsterdam en West-Nederland.”

Bron: Alfa