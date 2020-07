Graydon en Unit4 bieden geautomatiseerd UBO-onderzoek aan

Graydon en Unit4 melden met een nieuw samenwerkingsverband accountantskantoren te gaan ondersteunen in de naleving van de Wwft. Bedrijven die vallen onder de Wwft zijn verplicht de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van hun zakenrelaties te identificeren en te screenen op integriteitsrisico’s. Door de samenwerking kunnen accountancyklanten van Unit4 dit proces volledig automatiseren, melden beide bedrijven.

Wwft aangescherpt

Volgens de Wwft-richtlijnen moeten accountantskantoren bij in- en verkooptransacties, bemiddelingsopdrachten of het aangaan van zakelijke relaties een cliëntenonderzoek doen. Deze compliance-check moet uitwijzen of de UBO betrouwbaar is en geen banden heeft met criminele organisaties. Hoewel de wet al sinds 2008 van kracht is, is het toezicht op de naleving ervan sinds juli 2018 aangescherpt.

Geautomatiseerd cliëntenonderzoek

Binnen haar Risk & Compliance-portfolio biedt bedrijfsinformatiespecialist Graydon diensten aan om via geautomatiseerd onderzoek bedrijfs- en eigenaarsstructuren te checken en relaties op integriteitsrisico’s te toetsen. “Sinds de aanscherping van de Wwft zien we dat het toezicht flink is geïntensiveerd”, zegt Partner Director bij Unit4 Wim Ströhmeyer. “De forse boetes die worden opgelegd voor het niet naleven van de Wwft worden veelal breed uitgemeten in de media. Los van de financiële impact is dergelijke reputatieschade aanzienlijk voor bedrijven. Wij willen onze klanten zo goed mogelijk bedienen en hen laten zien dat het naleven van de Wwft ook snel en efficiënt kan. Wij zijn dan ook heel blij dat we met het partnership met Graydon onze accountancyklanten kunnen helpen op een slimme manier alles onder controle te houden op het gebied van compliance.”

Vinden en checken UBO’s complex en tijdrovend

“Het vinden en checken van UBO’s is behoorlijk complex en tijdrovend”, vult Partner Director bij Graydon Bobby Schuitemaker aan. “Soms moet je als bedrijf 13 lagen diep graven bij de Kamer van Koophandel tot je bij de juiste persoon bent. Dat kan aardig in de papieren lopen. En dat terwijl veel accountancykantoren ook kampen met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Graydon heeft de meest accurate bedrijfsinformatie waarmee UBO’s snel geïdentificeerd kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld het grootste volume aan handelsregisteruittreksels en maken visueel inzichtelijk wat de eerste- en tweedegraads relaties zijn van een bedrijf. We hebben alle noodzakelijke controleslagen al gemaakt om tot de waardevolle inzichten te komen. Wij zijn er trots op dat wij de accountancyklanten van Unit4 Bedrijfssoftware op dit cruciale vlak kunnen ontzorgen.”