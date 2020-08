Affaire Wirecard heeft impact op EU-toezicht

Het schandaal rond betalingsverwerker Wirecard heeft steeds grotere implicaties: de Duitse accountancy lijkt op een drastische hervorming af te stevenen en ook aan het Europese toezicht zal worden gesleuteld, bericht The Financial Times.

Volgens Brusselse bronnen kan het Wirecard-schandaal de aanzet geven tot verdergaand EU-toezicht op de financiële sector. Het debacle toont volgens EU-commissielid Valdis Dombrovskis aan dat er sterkere bescherming tegen fraude nodig is.

Sterkere rol auditcommissies

De Let vindt dat een eerder verijdelde poging om de Europese financiële toezichthouders sterker te bewapenen en gemiste kans is geweest. ‘Een nieuwe zet was nodig. We onderzoeken hoe we het systeem zo kunnen versterken dat dit soort situaties niet meer kunnen voorkomen. Het is duidelijk dat in deze zaak investeerders valse informatie kregen over de staat waarin het bedrijf verkeerde.’ Dombrovskis is vice-president voor economische zaken in de Europese Commissie. Hij geeft aan dat Brussel ook kijkt naar het versterken van de rol van auditcommissies bij beursgenoteerde bedrijven.

Esma

De Europese beurswaakhond Esma neemt de werkwijze van de Duitse toezichthouder Bafin onder de loep. Dat onderzoek moet uitwijzen of de autoriteiten adequaat hebben opgetreden bij het naleven en opleggen van de verslaggevingsregels.

Afgelopen week kondigde de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz maatregelen aan. Zo moet BaFin meer gelegenheid krijgen om bij vermoeden van financiële misstanden eerder in te kunnen grijpen bij beursgenoteerde bedrijven. Ook wil de minister de positie van klokkenluiders versterken en elke tien jaar een verplichte wisseling van accountant voor grote bedrijven. Daarnaast wil hij een strengere scheiding tussen de advies- en controletaak van accountants.

Wirecard ging vorige maand failliet nadat bleek dat het bedrijf voor € 1,9 miljard aan ‘spookgeld’ op de balans had staan. Topman Markus Braun is inmiddels voor de tweede maal gearresteerd en er is sterke kritiek op controlerend accountant EY.

Hier zijn alle nieuwsberichten over Wirecard verzameld