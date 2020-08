‘Nut inperking fiscaal verschoningsrecht twijfelachtig’

De inperking van het fiscale verschoningsrecht voor advocaten en notarissen gaat in de praktijk niet veel verschil maken, zegt notaris Aniel Autar. De vraag is alleen wat precies de reikwijdte is van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Vijlbrief vorige week ter consultatie heeft aangeboden.

Advocaten en notarissen mogen zich beroepen op het fiscale verschoningsrecht. Daarmee hebben belastingplichtigen een afgeleid verschoningsrecht: zij kunnen informatie achterhouden voor de Belastingdienst. Die mag bij deze beroepen geen informatie opvragen die de klant heeft gedeeld in het kader van de uitoefening van hun professie.

Gelijke behandeling

Maar er moet meer transparantie komen, vindt Vijlbrief. Daarom gaat het verschoningsrecht op de schop, meldde Accountancy Vanmorgen vorige week. De fiscus moet altijd kunnen beschikken over de feiten die redelijkerwijs van belang zijn voor belastingheffing en -invordering. Alle stukken die belastingbetalers moeten afgeven als zij geen advocaat of notaris in de arm nemen, moeten ook verstrekt gaan worden als iemand er wel een heeft ingeschakeld. Zo worden gelijke gevallen ook gelijk behandeld, is de gedachtegang. Daarbij gaat het niet meer alleen om stukken die in het kader van de vertrouwensrelatie met de notaris of advocaat zijn gedeeld.

Niks nieuws

Partner Aniel Autar van Kooijman Autar Notarissen heeft nog niet meegemaakt dat zijn kantoor zich moest beroepen op het verschoningsrecht, zegt hij tegen BNR. ‘Ik mis in de onderbouwing van het wetsvoorstel ook getallen over hoe vaak er beroep op gedaan is en wanneer dat terecht of onterecht was.’ Hij vraagt zich af of er wel een wet nodig is. ‘Het gaat om bankafschriften of jaarverslagen die je geeft aan je advocaat of notaris. Maar die bankafschriften kan de Belastingdienst ook opvragen bij de bank en de jaarverslagen bij de accountant. Als dat is wat de wet inhoudt, komt er dus niks nieuws.’

Reikwijdte onduidelijk

Een adder onder het gras is volgens Autar dat nog niet duidelijk wordt hoe ver dat verschoningsrecht nu precies beperkt gaat worden. ‘De wetgever heeft mij niet de bevoegdheid gegeven om mee te werken aan transacties die niet door de beugel kunnen. Het verschoningsrecht mag niet misbruikt worden en is dus niet oneindig. Maar als het wetsvoorstel er ook om gaat dat de fiscus mij straks kan vragen wat ik mijn cliënt heb geadviseerd en waarom, dan is de vraag waar het zal eindigen.’

Bron: BNR