Feuilleton Professional in de knel (27): Nut

Hielke spetterde met het water en lachte naar Susan. ‘Mama, mama kijk eens’, zei hij terwijl hij zich in het water liet vallen. ‘In een midweek is het toch best nog vol’, zei Susan tegen Rick. ‘Ik heb wel eens ergens gelezen dat ze ook nog in de midweken een gemiddelde bezetting van tachtig procent halen.’ Rick tilde zijn zoon op. ‘Ga je met papa naar de glijbaan? Dan kan mama nog even in haar studieboeken duiken.’

‘Ja, plaag maar. Medelijden zouden jullie met mij moeten hebben. Leren tijdens de vakantie.’ Susan ging met haar handen door haar natte haren.

Een paar minuten later zat ze in een stoel met een boek over statistiek. Een pittig vak vond ze. Steekproeven, trendanalyse en Bayesiaanse methodes: allemaal kennis die noodzakelijk was om een goede accountant te worden. Maar ze zag wel een beetje op tegen het komende examen. Natuurlijk, er was altijd de mogelijkheid voor een herexamen. Maar dat was haar eer ook wel een beetje te na. Dat ze nu tijdens een midweek op een recreatiepark moest leren kwam haar ook wel goed uit. Het was de afgelopen maanden erg druk geweest op het werk, waardoor ze behalve het volgen van de lessen niet aan andere zaken toe was gekomen. Ze keek hoe Rick zich met Hielke vermaakte en naar de palmbomen. Best bijzonder trouwens, dat die bomen het zo goed doen in een omgeving met zoveel chloor. Ze maande zichzelf niet af te dwalen met haar gedachten, anders moest ze na het eten nog leren en dat deed ze liever niet.

Toen Susan na het eten een spelletje Saboteur speelde vroeg Rick plagend: ‘Hoe ver is de vertrouwensvrouw van het maatschappelijk verkeer nu met haar studie?’ Susan reageerde serieus. ‘Ik moet nog 1,5 jaar praktijkopleiding doen en ben bezig met de laatste vakken voor mijn post-bachelor. Dus ik denk maximaal twee jaar.’ Ze keek Rick aan. Bleef het bij een plaagstoot of wilde hij met haar een dialoog aangaan over het nut van haar studie en het werk dat ze deed? ‘Zullen we een wijntje doen?’

‘Prima, maken we dit potje af en dan gaan we eens lekker filosoferen over nut en noodzaak van het werk dat we doen. Goed om daar af en toe eens bij stil te staan.’

‘Laat ik nu maar eens de eerste zijn die een vraag stelt mijnheer Rick. Wat is het maatschappelijke nut van jouw werk?’ Susan schonk beiden voor de tweede keer een glas wijn in.

‘Nou, door mijn werk als handtherapeut zorg ik ervoor dat mensen hun handen weer kunnen gebruiken. Dat heeft een economisch nut, omdat mensen weer kunnen werken om een inkomen te verwerven. Het heeft ook een sociaal nut, want mensen kunnen weer hun taken als ouder, partner of vrijwilliger oppakken. Natuurlijk zijn er mensen die voor de rest van hun leven beperkingen overhouden. Maar veel van die mensen ontdekken ook dat er nog veel mogelijk is, ook al kunnen ze nooit meer alles doen wat ze voorheen deden. Doordat ze dat gaan accepteren in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten zie ik ook het maatschappelijk nut van mijn werk.’

‘Wel een beetje abstract hoor’, zei Susan terwijl ze een paar pinda’s pakte. ‘Kun je het niet wat concreter maken?’ daagde ze Rick uit. Ze lachte, want het was meestal Rick die vond dat Susan bleef hangen in algemeenheden als het over haar werk ging. Waarbij Susan, als ze het lastig vond worden, snel het woord geheimhouding riep om zo genade af te smeken bij Rick. Een zwaktebod natuurlijk, maar ze had niet altijd zin om alle ins- en outs van haar overwegingen af te leggen. Net zoals ze ook niet aan Rick vroeg waarom hij nu voor behandeling a koos of voor behandeling b. In die zin was de wereld wel een beetje ongelijk verdeeld. Accountants werden altijd maar weer geacht aan iedereen uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hadden gemaakt of zaken niet hadden opgemerkt. Dat werd dan meestal uitgebreid in de pers uitgemeten en er waren genoeg hoogleraren die klaar stonden om hun eigen collega’s de oren te wassen. In de wereld van Rick werden dat soort vragen nooit gesteld. Tenminste niet en plein public. Natuurlijk waren er discussies tussen handtherapeuten onderling en met plastisch chirurgen over de juiste therapieën. En natuurlijk werd daar wel eens een foute keuze gemaakt met soms ook vervelende gevolgen voor de patiënt. Maar het bleef een discussie tussen vakgenoten. Bij accountants leek het meestal net andersom. Iedereen bemoeide zich ermee en er was weinig debat tussen accountants onderling.

‘Professioneel judgement’, had Johannes geroepen toen Susan het verschil tussen accountant en handtherapeut had ingebracht. ‘Als accountant moet je als het erop aankomt uiteindelijk een eigen afweging maken. Natuurlijk consulteer je dan als het heel lastig is wel eens een collega. Maar uiteindelijk moet jij een oordeel geven. En dat laatste hoeven handtherapeuten of medici niet. Die begeleiden mensen tijdens een ziekteproces, waarbij de patiënt er zelf voor kiest om met die behandeling in te stemmen. Accountants moeten ook besluiten kunnen nemen waar klanten het helemaal niet mee eens zijn. Natuurlijk doe je wel je best om dat uit te leggen, maar soms blijft het schuren. En dan moet je je als accountant natuurlijk niet verschuilen achter allerlei regels. Dat past niet bij een vertrouwensman. Maar ja, daar kijken heel veel van mijn beroepsgenoten heel anders tegenaan helaas.’

Susan vroeg Johannes waarom dan niet vaker gediscussieerd werd over het nut van regels en de afwegingen die je moet maken als accountant. ‘Dat komt door al die schandalen. Mensen gingen voor het grote geld. Bedachten methoden om met zo min mogelijk werk toch nog een verklaring af te geven. Zodat ze daarna snel door konden gaan met het adviseren. Die mensen hebben het vak van accountant uitgehold en daar hebben we een heel toezichtapparaat voor teruggekregen. Maar die mensen kunnen niets met professioneel judgement. Ze willen vinkjes zien en dossierstukken. Maar dat zegt niets over de vraag of een oordeel als accountant ook juist was. We worden dossiertijgers en hebben straks niets meer te vertellen. Als ik jonger was zou ik daar zeker tegen in opstand komen.’

Hoewel Susan Johannes een echte hork vond, zag ze wel dat Johannes het nog altijd een hele eer vond dat hij accountant was en dat de nieuwe opvattingen over de beroepsuitoefening hem ook zeer deden. Juist omdat ze naar de opvattingen van Johannes zorgden voor een inbreuk op de vertrouwenspositie van de accountant. ‘We schenken vertrouwen, maar we krijgen geen vertrouwen meer’, had hij eens opgemerkt in een gesprek met een van zijn klanten waar Susan bij aanwezig was.

Jan Wietsma

