Feuilleton Professional in de knel (10): Filewerkzaamheden

De achterlichten van de auto voor haar lichtten fel op en iedereen stond stil. Els vloekte terwijl ze met kracht haar rem intrapte. Dat ging maar net goed. Het leek wel of ze in een waterval stond en met haar nog honderden andere automobilisten. Als dit zo door ging dan kwam ze zeker een uur te laat bij haar afspraak. Volgens BNR stond deze dag nu al in de file top 5 van het afgelopen jaar. Ze pakte haar telefoon uit haar tas en bekeek haar mail. Knappe jongen die haar hier zou bekeuren. Een mail van Hein die aangaf dat hij nog steeds niet wist of ze nu wel of geen melding van een datalek moest maken. Ze hadden Beau inmiddels een nieuwe computer gegeven en de mail die Beau had ontvangen waardoor zijn computer volledig geblokkeerd was geraakt leek in rook op te zijn gegaan. De klant had immers geen mail verstuurd volgens eigen zeggen. Hein opperde in de mail dat het natuurlijk ook een samenloop van omstandigheden kon zijn en dat het moederbord van de computer van Beau ook kapot kon zijn gegaan. Komt wel vaker voor schreef hij.

‘De Nederlandse economie krijgt nog niet te maken met een recessie,’ aldus een econoom op BNR.

Els twijfelde. De suggestie die Hein bood was natuurlijk wel de makkelijkste manier om dit dossier te sluiten, maar ze kende Beau ook als een intelligente medewerker die zich als het om een mail van een klant ging heus niet zou vergissen.

Ze keek op van haar scherm en zag dat ze weer vijf meter verder kon rijden.

Ze antwoordde Hein dat ze de zaak maar even moesten aanzien en dat wanneer er tussen nu en drie maanden niets zou gebeuren ze het dossier maar moesten sluiten. Ze sloot af met een PS ‘Misschien moeten we toch nog even laten onderzoeken of het moederbord kapot is?’

‘Iedere dinsdagavond Klimaat en ondernemerschap bij BNR’

De volgende mail die ze opende was van Susan. Ze had het gespreksverslag van de jaarrekeningbespreking met Dimitri Holding toegevoegd. ‘Graag nog even kritisch doorlezen. Indien akkoord sla ik hem op in het elektronisch dossier’

Dat moet maar even wachten tot ik terug ben op kantoor. Op kantoor hadden ze de procedure dat concept bespreekverslagen, brieven en managementletters altijd eerst in concept per mail werden verzonden, zodat er in het elektronische dossier alleen een schone versie aanwezig was. Daarnaast was het een standaardprocedure om aan het einde van het jaar alle mailtjes met conceptversies te verwijderen. Ze hadden bij De Wolf & Meren geen zin in discussies met toezichthouders over of zaken nu wel of niet goed waren afgewikkeld. Wat dat betreft verlangde ze nog wel eens terug naar de papiervernietiger en de papierafvalbak. Dan kon je nog eens zaken weggooien, nu werd alles gelogd en gefiled. Maar af en toe moest je ook een digitale stofzuiger aan kunnen zetten om ervoor te zorgen dat dossiers en mailboxen schoon bleven. Tegelijkertijd besefte ze ook wel dat het ondoenlijk was om vast te stellen of medewerkers net zo gedisciplineerd omgingen met hun schoonhouden van hun digitale data als zij. Hoewel het onderwerp tijdens iedere kantoorvergadering wel weer werd geagendeerd.

Er werd getoeterd. Els hief haar hoofd op. De ruitenwissers zwiepten minder onrustig over de voorruit en ze kon zowaar honderd meter vooruit. Toen ze weer stil stond appte ze haar afspraak dat ze in de langste file van Nederland stond en niet precies wist hoe laat ze zou arriveren.

‘Ja, Bas het is echt herfstweer vandaag wat doet dat met het verkeer?’

Daarna opende ze haar mail weer.

Propositie Dimitri Holding B.V.

Van: Jan Janssens

Geachte mevrouw Grotenhoef van de Akkers,

Neemt u mij niet kwalijk dat ik u op deze manier benader. Maar ik maak mij wat zorgen over de manier waarop mijn vriend Dimitri Vjazemski momenteel begeleidt wordt door uw medewerker Susan Vriendten. Ik begrijp dat ze bezig is met het afronden van haar accountantsstudie en wellicht mist ze hierdoor de nodige kennis om de unieke businesspropositie die ik voor de heer Vjazemski heb te doorgronden. Aangezien u al jaren een gewaardeerde registeraccountant bent en volgens mijn informatie ook de eerste vrouwelijke vennoot ga ik ervan uit dat u onmiddellijk doorheeft welke unieke mogelijkheden mijn businessvoorstel (!) heeft voor mijn vriend Vjazemski waardoor hij volledig financieel onafhankelijk kan worden.

Graag spreek ik daarom met u af om mijn voorstel met u te bespreken en ik denk dat u zult ontdekken dat dit ook interessant kan zijn voor andere klanten van uw kantoor.

Ik zal uw secretaresse benaderen om een afspraak te maken.

Inmiddels dank ik u voor de moeite die u hebt genomen om mijn mail te lezen en sluit ik af in alle nederigheid

Jan Janssens

Owner Free Investments Ltd

‘De groei van beleggingsvehikels die buiten toezicht van de AFM opereren is het afgelopen jaar met veertig procent toegenomen. De AFM maakt zich zorgen en roept de politiek op om maatregelen te nemen. Maar volgens Tweede Kamerlid Breeboer van de Vrije Democraten ligt dat gevoelig. Mijnheer Breeboer wat is nu precies het probleem?’ Zo klonk het op de radio.

Els legde haar telefoon opzij. Het verkeer voor haar begon weer te rijden. Kijken hoe lang het dit keer zou duren. Ze was nog altijd blij dat ze voor een automaat had gekozen dat scheelde heel wat schakelwerk.

Jan Janssens, ze kende die man niet eens. Ze had Susan er wel kort over horen spreken, maar wat een brutaliteit van hem om haar op deze manier af te serveren. Als er iemand professioneel kritisch is en zakelijk inzicht heeft is zij het. Alleen jammer dat ze er niet voor koos om dat volledig voor de samenleving aan te wenden. Tegelijkertijd was ze ook wel nieuwsgierig naar de businesspropositie die Jan Janssens voor Dimitri en andere klanten te bieden had.

Ze belde naar kantoor: ‘Als Jan Janssens belt voor het maken van een afspraak is dat prima. Maar maximaal een uur.’

