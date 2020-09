Horeca ziet omzet halveren, detailhandel 10% in de plus

De horeca heeft, zoals verwacht, een historische omzetdaling te verwerken gekregen in het tweede kwartaal. De inkomsten halveerden vergeleken met het kwartaal ervoor, blijkt uit CBS-cijfers. De detailhandel boekte een omzetstijging van 10%.

Het eerste kwartaal was ook al slecht voor de horeca: toen ging de omzet – gecorrigeerd voor seizoensinvloeden – 14% omlaag. Met name april was een gitzwarte maand, aldus het CBS. Door de keldering van de inkomsten is het omzetniveau in de branche in een klap onder het niveau van 2015 beland. In het laatste kwartaal van 2019 was de omzet nog 28% hoger dan in 2015. Eind juni stond die graadmeter op 53,8%.

Driekwart minder omzet hotels

Vooral de logiesverstrekkers zijn in de min gedoken: in het tweede kwartaal ging de omzet 64% omlaag, na een daling van 15% in het eerste kwartaal. Binnen die categorie hebben vooral de hotels het zwaar met ruim 75% minder inkomsten dan in de eerste drie maanden van het jaar. De eet- en drinkgelegenheden noteerden het tweede kwartaal een min van 46%. Cafés boekten 60% minder inkomsten, restaurants, kantines en catering zaten rond de 50% daling. Fastfoodrestaurants werden over het algemeen meer als coronaproof gezien: daar bedroeg de afname een relatief bescheiden 25%.

Horeca-ondernemers zien de toekomst nog altijd niet zonnig in: het ondernemersvertrouwen ligt met -52,4 nog ver onder het nulpunt. Wel is de stemming wat minder somber dan begin april, toen de teller op -84,3 stond.

Detailhandel is crisis voorbij

Voor de detailhandel zijn de cijfers gunstiger: het CBS heeft berekend dat die branche heeft in juli 9,7% meer heeft omgezet dan in juli 2019: de op een na grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Het verkoopvolume lag 7,1% hoger. Online is zelfs ruim 38% meer omgezet. Supermarkten, meubel- en doe-het-zelf-zaken en elektronicawinkels zagen de omzet tussen de 10% en 20% groeien. Kleding- en schoenenwinkels kampen nog met een krimp van ongeveer 1,5%. Dat is wel al veel minder dan in juni, toen ze nog ruim 6% tot 10% toegaven.

Bron: CBS