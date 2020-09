Visser & Visser opent nieuwe vestiging in Doetinchem

Per 1 september opent Visser & Visser een nieuwe vestiging in Doetinchem. Het middelgrote accountantskantoor heeft nu 13 vestigingen in Nederland en circa 350 medewerkers.

In een verklaring meldt Visser & Visser kansen te zien voor het vergroten van de klantenkring naar de oosterburen: ‘Doetinchem vormt een uitstekende uitvalsbasis voor onze internationale dienstverlening in Duitsland. […] We geloven dat we onze klanten nog beter kunnen helpen als we goed bereikbaar en dichtbij zijn’, motiveert Visser & Visser het openen van het nieuwe Achterhoekse kantoor. ‘Het openen van deze vestiging is daarom een logische stap.’

Vestigingsleider Erik Bakker: “Met ons kantoor in Doetinchem bedienen we een voor Visser & Visser nieuwe regio: de Achterhoek. Daarnaast vormt dit kantoor ook een uitvalsbasis voor ons team International Business. Met dit team bedienen wij cliënten die in de grensregio actief zijn en ondersteunen we bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende vraagstukken. Tenslotte draagt dit nieuwe kantoor ook bij aan het bereik van Visser & Visser op de arbeidsmarkt. Met een kundig en gemotiveerd team zien we er naar uit om aan de slag te gaan.”